Patrick Bruel aurait payé pour acheter le silence d'une masseuse, après un acte « inadmissible »

Poursuivi pour son « comportement inadmissible » envers une masseuse, en 2019, Patrick Bruel aurait tout fait pour que l'affaire soit passée sous silence.

En pleine tourmente, suite au dépôt de plusieurs plaintes pour violences sexuelles, dont au moins une pour des faits de viol, Patrick Bruel doit désormais faire face à de nouvelles révélations compromettantes.

Le chanteur de 67 ans aurait ainsi fait l'objet d'un signalement il y a quelques années, après avoir eu un comportement jugé « inadmissible » envers une femme, lors d'un festival organisé en Suisse.

Menacé de poursuite, l'artiste aurait finalement mis la main au portefeuille afin d'obtenir « un accord avec une clause de confidentialité » pour s'assurer que l'affaire ne s'ébruite pas.

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Patrick Buel aurait eu un « comportement inadmissible » envers une masseuse, en 2019

Ces faits, décrits comme « graves », ont été révélés par nos confrères de TF1 dans l'émission « Sept à Huit », diffusée ce dimanche 24 mai.

Selon le reportage, l'affaire a eu lieu le 28 juillet 2019 en marge du Paléo Festival, l’un des plus grands événements musicaux européens, organisé chaque année dans la ville de Nyon, à mi-chemin entre Genève et Lausanne.

En coulisses, Patrick Bruel aurait ainsi fait l'objet d'un signalement suite à un incident sérieux survenu avec une masseuse bénévole. Cette dernière aurait ainsi dénoncé les agissements du chanteur, lequel serait resté « entièrement nu durant la séance », tout en réclamant « un massage au niveau du pubis ». Choquée, la jeune femme aurait ensuite déposé plainte.

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« La semaine suivant le Festival, nous avons été informés d’un comportement inadmissible de l’artiste à l’encontre d’une bénévole (…). Les faits rapportés étaient graves et son témoignage a été pris très au sérieux (...) Nous lui avons immédiatement apporté notre soutien, notamment à travers une proposition d’accompagnement psychologique et juridique », a confirmé auprès de l'AFP la direction du festival.

« Il était important pour nous de communiquer que nous soutenons et croyons notre collaboratrice », a ajouté l'organisme.

Les organisateurs du Paléo ont confirmé qu'une « procédure judiciaire » avait bel et bien été engagée par cette bénévole contre Patrick Bruel. Celle-ci « s’est conclue en 2022 par un accord entre les parties incluant une clause de confidentialité », a précisé le festival, qui a également déclaré avoir cessé toute collaboration avec le chanteur.

« Il n’y a eu aucun geste de la part de Patrick Bruel envers elle. Une conciliation a été proposée par le parquet, comme c’est d’usage en Suisse, pour des allégations mineures. Elle a été acceptée par la plaignante et par Patrick Bruel » (Christophe Ingrain, avocat de Patrci Bruel)

L'émission « Sept à Huit » croit savoir que l'accord, signé par le chanteur, prévoyait de verser plusieurs milliers d’euros à une association d’aide aux femmes immigrées.

Ce que son avocat a d'ailleurs confirmé, en réfutant toutefois le moindre geste déplacé de son client.

Pour rappel, Patrick Bruel est aujourd'hui accusé de violences sexuelles par une trentaine de femmes, dont l'animatrice Flavie Flament qui accuse le chanteur de l'avoir violée quand elle avait 16 ans.