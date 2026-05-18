Flavie Flament accuse Patrick Bruel de l'avoir violée quand elle avait 16 ans, il nie et évoque « une relation consentie »

Ciblé par plusieurs enquêtes pour des affaires similaires, Patrick Bruel fait aujourd'hui l'objet de nouvelles accusations de viol, portées cette fois par la célèbre animatrice Flavie Flament.

Sommes-nous en train d'assister à la chute d'une icône française ?

Déjà visé par plusieurs accusations de violences sexuelles, Patrick Bruel, 67 ans, fait désormais l'objet d'une nouvelle plainte, déposée par Flavie Flament. Cette dernière accuse en effet le chanteur de l'avoir violée en 1991, alors qu'elle n'était encore qu'une adolescente.

Réagissant à ces accusations, Patrick Bruel est enfin sorti de son silence. S'il nie le viol, l'artiste reconnaît toutefois avoir entretenu une « relation consentie » avec la célèbre présentatrice.

Crédit photo : @patrickbruel / Instagram

Patrick Bruel accusé de viol par l'animatrice Flavie Flament

Dans une publication partagée le 15 mai sur Instagram, Flavie Flament annonce ainsi porter plainte contre le chanteur pour des faits de viol qui remonteraient à 1991, à une époque où l'animatrice n'était âgée que de 16 ans. « J’ai de nouveau rendez-vous avec mon passé. Et un homme qui a pillé mon adolescence. Je porte plainte contre Patrick Bruel pour v*ol », écrit-elle ainsi dans ce post, sur lequel de nombreuses personnalités, comme l'animatrice Faustine Bollaert ou encore la chanteuse Elsa Lunghini ont tenu à lui apporter leur soutien.

« 10 ans après la Consolation, j’ai de nouveau rendez-vous avec mon passé. Et un homme qui a pillé mon adolescence. Je porte plainte contre Patrick Bruel pour v*ol. Pour que la vérité éclate, pour que justice soit rendue, pour que cessent de se dérober les regards, je joins ma voix à celles des autres femmes qui s’élèvent en France, en Belgique et au Canada. J’attends désormais de la Justice qu’elle entende notre Parole » (Flavie Flament)

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Selon Mediapart qui a eu connaissance des faits, Flavie Flament accuse Patrick Bruel de l'avoir droguée puis violée, il y a 35 ans, alors qu'elle se trouvait au domicile du chanteur à Paris. À l'époque, l'animatrice, aujourd'hui âgée de 51 ans, se rendait régulièrement dans la capitale afin d'assister à des émissions de télévision. C'est au cours de l'une de ces dernières que Patrick Bruel l'aurait repérée avant de l'inviter chez lui.

Si l'on en croit son témoignage, Flavie Flament se serait rendue dans l'appartement du chanteur, où elle aurait vécu une expérience traumatisante. L'animatrice affirme ainsi avoir été frappée d'une soudaine amnésie après avoir bu un thé proposé par le chanteur. Après ce trou noir, elle se serait réveillée sur le lit de Patrick Bruel, qui lui aurait alors reboutonné son pantalon.

Crédit photo : @flavieflamentoff / Instagram

Flavie Flament aurait également évoqué un état de sidération, expliquant ne s'être rendue compte des faits que bien des années plus tard, en 2006, lorsque l'artiste lui aurait, lui-même, demandé si elle se souvenait de cette relation sexuelle. C'est à l'issue de cette discussion que l'ancienne présentatrice du magazine Exclusif aurait acquis la certitude qu'elle avait été droguée et violée par le chanteur. Ce dernier a immédiatement réagi à ces accusations qu'il nie farouchement.

« Patrick Bruel se souvient de cette relation épisodique tout à fait consentie. Ils se sont depuis croisés des dizaines de fois, notamment dans des émissions. Ils se sont aussi croisés dans des cadres personnels, sans qu'il n'y ait évidemment jamais la moindre difficulté ou la moindre allégation, et au contraire, avec des relations extrêmement cordiales », a ainsi déclaré son avocate Céline Lasek.

Cette plainte de Flavie Flament vient s'ajouter aux autres visant déjà Patrick Bruel.

Pour rappel, pas moins de 30 femmes accusent désormais le chanteur de violences sexuelles.