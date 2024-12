Fauché, Jim Carrey sort de sa retraite et révèle comment il a perdu sa fortune estimée à 300 millions de dollars

Deux ans après avoir annoncé sa retraite, Jim Carrey a retrouvé les tapis rouges pour la promotion du film Sonic 3. Pour expliquer son retour au cinéma, il a notamment révélé qu’il avait besoin d’argent alors qu’il a été l’un des acteurs les mieux payés d’Hollywood.

Un script en lettres dorées apporté par des anges ! Ce fut la seule condition posée par Jim Carrey pour qu’il revienne au cinéma, lorsqu’il déclara sa retraite en 2022 après la sortie de Sonic 2. Si la formule pouvait prêter à sourire, l’acteur était pourtant bien sérieux.

Cependant, force est de constater qu’il a fallu moins que ça pour qu’il retrouve les plateaux de tournage puisqu’il sera prochainement à l’affiche de Sonic 3 dans lequel il interprétera deux personnages : le Dr Ivo “Eggman” Robotnik et le Professeur Gerald Robotnik.

Crédit photo : Paramount Pictures

En pleine promotion du film, Jim Carrey, 62 ans, a forcément répondu sur les réelles raisons qui l’ont poussé à sortir de sa retraite. Connu pour son franc-parler, il n’a pas hésité à révéler avoir besoin d’argent parce qu’il avait “acheté beaucoup de choses”.

Une déclaration surprenante, d’autant plus qu’avec Jim Carrey, on ne sait pas s’il s’agit d’une plaisanterie ou d’une vérité. En effet, le comédien est l’un des mieux payés d’Hollywood, étant notamment le premier acteur à percevoir un cachet de 20 millions de dollars pour un seul film avec la comédie “Disjoncté” en 1996.

Crédit photo : Paramount Pictures

Un train de vie dépensier

À l’affiche d’énormes succès planétaires comme The Mask, Ace Ventura, le Truman Show ou encore le Grinch, Jim Carrey aurait amassé une fortune estimée à 300 millions de dollars selon le média américain Page Six. Seulement voilà, depuis deux ans, l’acteur s’est reposé sur ses économies, en s’adonnant à la peinture et en faisant beaucoup de voyages à travers le monde.

Sa maison située à Brentwood (un quartier huppé de Los Angeles), achetée en 2004 pour 3,8 millions de dollars, est en vente depuis près de deux ans. Son prix de vente a beaucoup chuté depuis février 2023, passant de 28,9 millions de dollars à 21,9 millions de dollars en mai dernier.

Crédit photo : Daniel Dahler Photography / Sotheby’s Realty Venice

Crédit photo : Daniel Dahler Photography / Sotheby’s Realty Venice

Crédit photo : Daniel Dahler Photography / Sotheby’s Realty Venice

Le tabloïd révèle également que Jim Carrey posséderait une propriété à Hawaï et plusieurs voitures de luxe, dont les achats auraient impacté ses finances. S’il souhaitait opter pour une vie plus spirituelle, il n’a finalement pas résisté à l’envie de s’acheter plein de choses.

Crédit photo : Paramount Pictures

Sa retraite n’aura pas duré longtemps. Il ne serait pas le premier acteur à voir sa fortune s'évaporer à l'image d'Al Pacino qui avait confié s'être retrouvé ruiné après avoir perdu 40 millions de dollars en quelques mois.

Le film Sonic 3 sortira au cinéma le 25 décembre en France.