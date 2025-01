Tom Holland annonce déjà sa retraite pour une raison inattendue

Dans une interview accordée au magazine Men’s Health, Tom Holland a confié ses aspirations pour son avenir et avoue déjà avoir fixé le moment de sa retraite alors qu’il n’a que 28 ans.

Tom Holland n’en a pas terminé avec le costume de l’homme-araignée. En effet, l’acteur doit revenir à l’écran dans un nouveau volet de “Spider-Man” prévu pour l’année 2026. À l’âge de 28 ans, Tom Holland s’est fait plus discret depuis la sortie de “Spider-Man : No Way Home” et “Uncharted”.

Il fait surtout parler de lui pour sa relation amoureuse avec Zendaya, qui est également sa partenaire à l’écran dans l’univers Marvel. Tom Holland avait exprimé son besoin de prendre une pause après avoir commencé sa carrière très jeune au théâtre quand il n’avait que 11 ans.

Crédit photo : Men's Health

En plus du prochain Spider-Man, il sera aussi à l’affiche du prochain film des Avengers et est également annoncé au casting du prochain film de Christopher Nolan intitulé Odyssée. En attendant, l’acteur peut savourer donc un moment d’accalmie avant de reprendre le fil de sa carrière.

Tom Holland ne veut pas vieillir en tant qu’acteur

Cependant, à l’entendre, on ne devrait plus le voir très longtemps au cinéma. En effet, Tom Holland a confié, auprès du magazine Men’s Health, qu’il arrêtera bientôt sa carrière d’acteur lorsque sa vie personnelle franchira une étape très concrète : la paternité.

“Quand j’aurai des enfants, vous ne me verrez plus dans des films. Je disparaîtrai de la surface de la Terre”.

Crédit photo : Abaca

L’acteur a, en plus, précisé que ce choix de prendre sa retraite d’acteur lui permettrait de se consacrer pleinement à son rôle de père et à sa passion pour le golf. En revanche, il n’a pas précisé à quel âge il aimerait avoir des enfants et préfère profiter de sa vie de couple avec Zendaya, une actrice également très demandée pour de nombreux projets.