La transformation physique de Tom Cruise, méconnaissable avec son ventre à bière et ses cheveux gris

Après ses rôles dans “Mission : Impossible” et “Top Gun”, Tom Cruise est désormais méconnaissable. L’acteur de 63 ans s’affiche avec un petit ventre à bière et des cheveux gris.

Pour interpréter de nouveaux rôles au cinéma, certains acteurs doivent subir des transformations physiques impressionnantes. C’est le cas de Tom Cruise, dont le physique a déjà surpris ses fans, notamment dans le dernier “Mission : Impossible”. Quelques années auparavant, le visage de l’acteur était également méconnaissable.

Cette fois, Tom Cruise va jouer dans un nouveau film intitulé “Digger”. Il incarnera un milliardaire excentrique dont la compagnie pétrolière va être au coeur d’une catastrophe écologique majeure.

Tom Cruise méconnaissable

Les premiers extraits de ce film ont été présentés lors de l’événement CinemaCon, dont les images ont été partagées par Warner Bros. sur YouTube.

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Crédit photo : @DSanUdgChUe / Instagram

Pour ce rôle, Tom Cruise est méconnaissable. Il a un petit ventre à bière, des cheveux gris et très clairsemés ainsi que des rides marquées. Il incarne un personnage excentrique et âgé.

“Il m’a fallu 40 ans pour pouvoir enfiler les bottes de Digger Rockell. C’est le genre de film qui explique pourquoi je veux faire du cinéma. Il est déjanté, drôle, j’ai hâte que vous le découvriez”, a indiqué Tom Cruise.

Au cinéma en octobre

Avant même d’avoir vu le film, certaines personnes affirment que rien que pour sa transformation physique, Tom Cruise mérite de recevoir un Oscar pour le rôle. Pour savoir si son jeu d’acteur sera à la hauteur de ce changement, rendez-vous au cinéma le 2 octobre prochain pour voir “Digger”.