En colère, Tom Cruise en veut aux organisateurs de la cérémonie de clôture des JO à cause d'un détail de sa cascade

Ce dimanche 11 août, la cérémonie de clôture des Jeux Olympiques de Paris 2024 nous a offert une séquence emblématique avec Tom Cruise qui s’est élancé du toit du Stade de France. Cependant, cette cascade aurait été la source de tensions entre l’acteur et les organisateurs.

Ce fut l’une des images les plus fortes de la cérémonie de clôture des Jeux Olympiques de Paris 2024. Du toit du Stade de France, Tom Cruise s’est élancé tel Ethan Hunt, son personnage de la saga Mission Impossible, pour atterrir sur la pelouse au milieu des athlètes. Il est venu récupérer le drapeau olympique dans les mains de Simone Biles pour le ramener symboliquement à Los Angeles, ville qui accueillera les prochains JO en 2028.

Cependant, cette cascade n’aurait pas été réalisée selon les désirs de l’acteur, ce qui aurait déclenché une dispute entre lui et les organisateurs de la cérémonie de clôture. Premièrement, durant sa descente en rappel, Tom Cruise n’aurait pas réussi à déployer la bannière américaine. Un dysfonctionnement a empêché le sac contenant le drapeau de s’ouvrir correctement, malgré les efforts de Tom Cruise qui a tenté d’ouvrir le sac à plusieurs reprises pendant sa cascade.

Crédit photo : SIPA

Au-delà de ce problème technique, Tom Cruise se serait agacé concernant la préparation de sa cascade, qui a nécessité 18 mois de travail. Selon des proches de l’acteur qui se sont confiés au Daily Mail, Tom Cruise a exprimé un grand regret. Il aurait souhaité descendre plus rapidement pour ajouter encore plus de spectacle, mais les cordes de sécurité l’en ont empêché.

“Tom a aidé à créer cette cascade et a dit qu’il devait faire quelque chose qui n’avait jamais été fait auparavant. Il s’est disputé avec les producteurs à propos de sa corde de sécurité qui était clairement visible et il a estimé qu’elle ne rendait pas le saut assez crédible et qu’il n’a pas chuté aussi vite qu’il le souhaitait”.