Cette folle rumeur au sujet de Tom Cruise qui le fait rire depuis des années

La vedette américaine enfile pour la septième fois le costume de l’espion Ethan Hunt pour un volet qui s’annonce grandiose. En pleine promotion du dernier film, l’acteur et ses comparses se sont prêtés au jeu de l’entretien croisé. Le bon moment pour répondre à une folle rumeur qui court depuis toujours.

Mission impossible : Dead Reckoning, partie 1. Crédit photo : Paramount Pictures

Mission impossible : Dead Reckoning, partie 1 sort ce mercredi 12 juillet dans les salles françaises. Mais cela fait déjà un petit moment que l'équipe du film est en promotion à travers le monde et enchaîne les avant-premières.

À l’occasion de la sortie du film, le Times a consacré un long papier sur Tom Cruise dans lequel la star, ainsi que l’acteur Simon Pegg (l’interprète de Benji Dunn dans la franchise d’espionnage) et le réalisateur Christopher McQuarrie, se livrent. Tom Cruise en a profité pour évoquer une folle rumeur à son sujet qui court depuis des années.

Défense de regarder Tom Cruise dans les yeux ?

Mission impossible - Protocole fantôme/ Crédit photo : Paramount Pictures

Christopher McQuarrie précise avoir demandé à Tom Cruise « l'histoire la plus étrange [qu’il ait] entendue sur lui-même », la première fois qu’ils se sont rencontrés. Une remarque qui n’a pas empêché de faire rire le principal intéressé.

L’interprète de l’agent secret a en effet révélé qu’il était toujours surpris d’entendre que la plus grande rumeur à son sujet était que les membres de l’équipe d’un film « n'étaient pas autorisés à me regarder dans les yeux » sur un plateau.

Un mythe démenti par son collègue Simon Pegg : « J’ai réussi à dépasser toutes ces théories qui l’entourent. D’un côté, on a Tom Cruise, cette star énigmatique dont tout le monde veut connaître la vie. De l’autre côté, c’est juste un mec normal. J’aime justement être normal avec lui ».

Une opinion que semble partager le cinéaste qui indique que Tom Cruise est beaucoup plus sympathique que les gens le pensent. Le septième opus de la saga propose encore plus de cascades et un grand méchant à affronter. Nul doute que le long-métrage devrait à nouveau enflammer le box-office.