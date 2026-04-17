“Top Gun 3” annoncé à la surprise générale avec Tom Cruise de retour dans le rôle de Maverick

Ce jeudi 16 avril, la Paramount a annoncé, lors du CinemaCon de Las Vegas, la préparation du film “Top Gun 3”, toujours avec Tom Cruise dans le rôle du pilote Pete “Maverick” Mitchell.

Les choses en grand ! C’est ainsi que la Paramount voit l’avenir avec la préparation de “Top Gun 3” ! Ce jeudi 16 avril, le studio a profité du salon des professionnels américains du cinéma, organisé en marge du CinemaCon à Las Vegas, pour annoncer officiellement la production du troisième volet de la franchise “Top Gun”.

Le co-directeur de Paramount Films, Josh Greenstein, a déclaré que Top Gun 3 était "officiellement en développement" et que son scénario était "bien avancé".

Sorti en 1986, le premier volet avait propulsé Tom Cruise vers la célébrité, et sa suite 'Top Gun : Maverick" avait rapporté 1,5 milliard de dollars dans le monde entier en 2022 alors qu'Hollywood se remettait difficilement de la pandémie de Covid-19.

Crédit photo : Paramount

L'acteur âgé de 63 ans n'était pas présent lors de la présentation de Paramount, mais il est apparu dans une vidéo diffusée en ouverture de l'événement. On l'y voit juché sur le célèbre château d'eau du studio à Hollywood, affirmant que "l'avenir s'annonce radieux vu d'ici."

Un contexte agité avec le rachat de Warner Bros

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Le patron de Paramount Skydance, David Ellison, a par ailleurs profité de l'événement pour annoncer une fenêtre d'exploitation de 45 jours pour les films du groupe avant leur arrivée en streaming, dans un contexte de tensions liées à sa fusion avec Warner Bros.

"Une fois que nous aurons fusionné avec Warner Bros, nous produirons un minimum de 30 films par an : longue vie aux films."

Crédit photo : Paramount

Paramount Skydance avait annoncé en février le rachat de son concurrent Warner Bros pour 111 milliards de dollars, mettant un terme à une bataille de longue haleine avec Netflix.

Hollywood craint avec ce rachat une baisse de l'investissement dans la production cinématographique, ce qui pourrait provoquer des effets en cascade dans une industrie qui emploie des dizaines de milliers de personnes, notamment en Californie.