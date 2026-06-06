Bernadette Chirac, ancienne première dame, est décédée à 93 ans

Ce vendredi 5 juin, Bernadette Chirac est décédée à l’âge de 93 ans. Elle est connue pour avoir été première dame de France et femme de l’ancien président Jacques Chirac.

Triste nouvelle dans le monde de la politique. Bernadette Chirac, née Bernadette Chodron de Courcel, est décédée ce vendredi 5 juin, dans la soirée. Elle était âgée de 93 ans, un âge qu’elle venait de fêter le 18 mai dernier. Elle est partie entourée de sa famille.

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Bernadette Chirac est connue pour avoir été première dame en France puisqu’elle était la femme de l’ancien président de la République Jacques Chirac, qui eu connu de nombreux moments cultes dans sa carrière.

Une femme engagée

Bernadette Chirac se distingue des autres premières dames car elle est la seule à avoir exercé un mandat politique en son nom. Comme le rapporte Sud Ouest, elle était conseillère générale de Corrèze, en Nouvelle-Aquitaine, où elle a été élue sans interruption de 1979 à 2015.

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En plus de cela, Bernadette Chirac était très engagée dans le caritatif. Elle était connue pour être présidente de la Fondation Hôpitaux de Paris-Hôpitaux de France, qui organise chaque année l’opération Pièces Jaunes.

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Bernadette Chirac est décédée

Bernadette Chirac a rencontré Jacques Chirac en 1951, alors qu’ils étaient tous les deux étudiants en première année à l’IEP de Paris. Après s’être mariés, ils ont eu deux filles, Laurence et Claude.

Alors que Jacques Chirac est mort le 26 septembre 2019 à l’âge de 86 ans, Bernadette Chirac “s’est éteinte dans la soirée, paisiblement, entourée des siens”, comme l’a annoncé sa fille Claude.