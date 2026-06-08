« Comment penser qu'elle va bien ? » : Ariana Grande de retour sur scène à 32 ans, mais ses fans ne parlent que d'une chose

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Ariana Grande en concert à Oakland en 2026

Pour sa première apparition sur scène depuis plusieurs années, Ariana Grande a laissé une impression mitigée auprès de ses fans. Non pas pour sa performance vocale, mais pour son apparence qui suscite l’inquiétude.

Ariana Grande de retour sur scène et cible des critiques

Ariana Grande a foulé la scène pour la première fois en sept ans. Samedi soir, la chanteuse a donné le premier concert de sa tournée "Eternal Sunshine" à Oakland, en Californie. Ainsi, elle va se produire 41 fois en live afin de soutenir son nouvel album, Petal, dont la sortie est prévue pour le 31 juillet prochain.

Si ses fans étaient heureux de la retrouver sur scène après un passage par le cinéma, ils s'inquiètent de son apparence, rapporte The Wrap. Ariana Grande a souvent été la cible de critiques et de remarques sur son physique. Mais ce week-end, le sujet a pris une autre tournure après que la chanteuse est apparue « émaciée. »

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Les fans réagissent massivement à l’apparence d’Ariana Grande

De nombreuses photos et vidéos du concert ont fusé sur les réseaux sociaux, pointant du doigt la maigreur d’Ariana Grande. Les internautes n’ont pu s’empêcher de prendre la parole et faire part de leur inquiétude sur l’état de santé de la chanteuse :

« Je n'aime pas parler de son physique, je ne l'ai jamais fait, mais là, je ne plaisante même pas, ce n'est pas acceptable », écrit une fan sur X.

En effet, sur les photos partagées, Ariana Grande apparaît très amaigrie, os apparents. Une fan redoute même que la chanteuse en vienne à annuler ses concerts prochainement : « Ariana, ça arrive à un point… Dans environ deux semaines, elle commencera à annuler des dates de tournée… Je ne sais pas si elle pourra tenir toute la tournée. »

D’autres fans, en revanche, ont pris la défense de leur idole. Selon eux, la pop star ne pourrait pas assurer un concert de 3 heures si elle était en mauvaise santé. « Fichez la paix à Ariana », abonde un autre fan.

Durant la promotion de Wicked : Partie 2 fin 2025, le physique amaigri d’Ariana Grande avait déjà suscité de vives réactions, poussant la principale intéressée à partager une vidéo dans laquelle elle évoquait l’impact de ces commentaires. « Commenter l'apparence des autres, ce qu'ils pensent qu'ils vivent dans leur vie privée, leur santé ou la façon dont ils se présentent [...] Il y a une facilité avec laquelle les gens commentent, ce qui est, à mon avis, vraiment dangereux, et je pense que c'est dangereux pour toutes les personnes concernées. »

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Camille V.

Au sujet de l'auteur :

Titulaire d'un Master en Communication/Cinéma, Camille V. est journaliste spécialisée dans les intersections entre culture et écologie. Auteure d’un mémoire remarqué sur la Cli-fi (Climate Fiction) au cinéma, elle décrypte pour Demotivateur l'actualité du divertissement (films et séries) sous un angle sociétal et environnemental. Passionnée par l'art et la protection animale, elle apporte une expertise académique et critique à la rédaction de ses dossiers.

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