«Un cadavre ambulant» : Olivia Wilde méconnaissable à 42 ans, son apparence choque et inquiète les internautes

Il y a quelques jours, l’actrice Olivia Wilde a donné une interview à propos de son nouveau film. Cependant, son apparence a choqué les internautes, qui s’inquiètent pour sa maigreur et sa santé.

Olivia Wilde est une actrice connue depuis les années 2000 qui a été révélée après avoir incarné Numéro 13 dans Docteur House. Ses apparitions sont souvent remarquées, notamment lorsqu’elle s’était montrée en couple avec le chanteur Harry Styles il y a quelques années.

Crédit photo : Docteur House

Récemment, elle a donné une interview à propos de son nouveau film “The Invite” lors du Festival international du film de San Francisco. Cependant, une chose a interpellé les fans : l’apparence de l’actrice.

“Un cadavre ambulant”

En effet, l’interview d’Olivia Wilde est devenue virale car elle a beaucoup inquiété ses fans, qui se demandent si l’actrice n’a pas des problèmes de santé.

“Olivia Wilde ressemble à un cadavre qui aurait pris vie”, a partagé un internaute sur X, dont la publication a été vue plus de 6 millions de fois.

La suite après cette vidéo Olivia Wilde looks like a medical cadaver came to life. Ozempic is ruining women. pic.twitter.com/qvHEXZKoej — Royce Lopez (@hippojuicefilm) April 28, 2026

Les internautes estiment qu’Olivia Wilde pourrait être en sous-poids. En effet, elle apparaît très maigre, les traits tirés, et ses yeux semblent sortir de leurs orbites.

“Elle a 42 ans… Ce n’est pas à ça que devrait ressembler une femme de 42 ans en bonne santé”, “Mais qu’est-ce qui lui est arrivé à cette femme ?”, “Elle était si belle avant, elle a une mine affreuse maintenant”, “C’est horrible, elle ressemble à un cadavre ambulant”, ont commenté les internautes sous la publication.

Ses fans la défendent

Malheureusement, les actrices sont souvent jugées pour leur apparence. Ce fut aussi le cas de Millie Bobby Brown, qui n’avait pas hésité à répondre aux critiques. Sur la publication X, d’autres internautes n’ont pas hésité à défendre Olivia Wilde en expliquant que son apparence était due à son maquillage qui ne la mettait pas en valeur ou qu’il s’agissait simplement d’un signe du vieillissement.

Ce n’est pas la première fois que l’actrice est sous le feu des critiques à cause de son physique, et elle avait déjà réagi par rapport à ça en affirmant que personne n’avait le droit de commenter sa vie et son apparence. Pour la revoir sur grand écran, il faudra patienter quelques mois puisque son film sortira au cinéma le 26 juin prochain aux États-Unis.