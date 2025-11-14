Ariana Grande agressée par un fan qui se jette sur elle alors qu'elle vient présenter son nouveau film

Lors de l’avant-première du film “Wicked : For Good” à Singapour, Ariana Grande a été agressée par un fan. Heureusement, l’actrice Cynthia Erivo est immédiatement intervenue pour la protéger.

Quand on est une célébrité, la notoriété n'est pas toujours facile à gérer. C'est ce qu'a vécu récemment le chanteur Vincent Niclo, qui a été la cible de nombreuses critiques sur son physique. Dans certains cas, les célébrités peuvent se faire physiquement agresser par leurs fans. C'est ce qu'il s'est passé ce jeudi 13 novembre, à l’avant-première du film “Wicked : For Good”, à Singapour.

Pour l’occasion, Ariana Grande était présente, accompagnée des autres acteurs du film comme Cynthia Erivo, Michelle Yeoh et Jeff Goldblum. Cependant, tout ne s’est pas passé comme prévu.

Avant la projection du film, les acteurs ont marché sur le tapis jaune de l’Universal Studios de Singapour, sous les yeux des fans et des journalistes. Mais à ce moment-là, Ariana Grande a été interpellée par un homme dans le public qui a réussi à courir vers elle.

Cynthia Erivo protecting Ariana Grande from a ‘Wicked: For Good’ premiere attendee. pic.twitter.com/eTLokr9py3 — cinesthetic. (@TheCinesthetic) November 13, 2025

Ariana Grande agressée

La chanteuse s’est retournée quand l’homme l’a attrapée. Par chance, l’actrice Cynthia Erivo a immédiatement réagi et s’est interposée entre le fan et Ariana Grande en criant. Elle les a séparés et les forces de sécurité sont immédiatement intervenues pour écarter l’homme. Ariana Grande a été très choquée par cette agression. Sur les nombreuses vidéos qui ont circulé, on peut la voir en train de prendre de profondes inspirations, tout en étant réconfortée par ses camarades.

L’homme qui s’est approchée d’Ariana Grande n’est autre que Johnson Wen, connu sous le nom de “Pyjama Man” sur les réseaux sociaux. Satisfait d’avoir créé cet incident, il aurait lui-même relayé l’une des vidéos sur Instagram avec la légende : “Chère Ariana Grande, merci de m’avoir permis de fouler le tapis jaune avec toi.”

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Pyjama Man (@pyjamamann)

Ce n’est pas la première fois que cet homme s’en prend à des célébrités. En juin dernier, il a tenté de sauter sur la scène lors d’un concert de Katy Perry. Quelques mois plus tard, il a interrompu un concert de The Weeknd avant d’être évacué de force par la sécurité.

Les internautes sont furieux

Son geste a suscité de nombreuses réactions de la part des internautes, qui ont commenté son irruption sur les réseaux sociaux.

“Vous trouvez ça normal ? C’est inadmissible !”, “Tu l’as littéralement agressée. Ce n’est pas une démonstration de force, c’est un crime. Honte à toi !”, “Cela vous procure-t-il de la joie de perturber les célébrités ? C’est triste”, “On voit bien sur le visage d’Ariana qu’elle a eu très peur. Après tout ce qu’elle a vécu, l’idée de faire ça n’aurait même pas dû te traverser l’esprit. Tu es malade”, ont commenté les internautes, d’après des propos relayés par 9gag.

En effet, Ariana Grande a déjà vécu des événements traumatisants par le passé, notamment quand l’un de ses concerts a été la cible d’un attentat en 2017, faisant 22 victimes. En plus de cela, la star a toujours souffert d’anxiété.

Johnson Wen a été arrêté et inculpé pour trouble à l'ordre public par un tribunal de Singapour. Selon les médias locaux, l'homme ne serait pas représenté par un avocat et aurait l'intention de plaider coupable. S'il est reconnu coupable, il pourrait être condamné à une amende pouvant aller jusqu'à 1 300 euros.