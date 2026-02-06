Cette perchiste olympique et star d'OnlyFans a été suspendue des compétitions pour une raison surprenante

Aux Jeux Olympiques de Paris 2024, Alysha Newman avait décroché la médaille de bronze en saut à la perche. Cependant, celle qui est aussi star d’OnlyFans a récemment été suspendue.

Durant les Jeux Olympiques de Paris 2024, une perchiste a fait sensation. Il s’agit d’Alysha Newman, une Canadienne âgée de 31 ans. Si elle a remporté la médaille de bronze, ce n’est pas la seule raison pour laquelle elle s’est fait remarquer durant la compétition. En effet, la jeune femme a eu une célébration jugée inapropriée, lorsqu’elle s’est mise à twerker pour célébrer sa victoire.

Crédit photo : @alyshanewman / Instagram

En plus de cela, Alysha Newman est une star d’OnlyFans et elle aurait gagné de nombreux abonnés sur la plateforme de contenus pour adulte après sa célébration. Mais récemment, l’athlète a été suspendue de toutes les compétitions sportives.

Une suspension provisoire

Si Alysha Newman a été suspendue, c’est parce qu’elle a manqué trois contrôles antidopage sur une période de 12 ans. Pour que les tests aient lieu, les athlètes doivent mettre à jour régulièrement leur localisation à l’aide d’une application dédiée sur leur téléphone, et proposer un créneau horaire. Cependant, Alysha Newman n’a rien fait de tout cela, ce qui constitue une violation des règles antidopage.

“Il s’agit d’une situation regrettable et Athlétisme Canada espère revoir Alysha Newman au sein de son programme d’équipe nationale lorsqu’elle sera admissible”, a déclaré Athlétisme Canada dans un communiqué relayé par Lad Bible.

Crédit photo : @alyshanewman / Instagram

“J’assume”

De son côté, Alysha Newman a tenu à se défendre et a affirmé qu’elle n’était pas dopée.

“J’assume la responsabilité de cette situation. Je respecte le système antidopage et je comprends que le programme de localisation est un élément essentiel de la protection du sport intègre. J’accepte la suspension provisoire et je coopérerai pleinement avec la procédure tout au long de son déroulement. Je n’ai jamais utilisé de substances interdites, et cette situation n’est pas liée à des produits dopants. Il s’agit d’exigences administratives. Je tiens à ce que le contexte soit clair”, a-t-elle déclaré, selon des propos rapportés par Radio Canada.

Pour le moment, la durée de la suspension d’Alysha Newman est inconnue. La jeune femme devra attendre une audience menée par l’Unité d’intégrité de l’athlétisme (AIU) pour en savoir plus.