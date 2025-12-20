Ed Sheeran dévoile sa nouvelle silhouette athlétique et choque ses fans

En couverture d’un célèbre magazine, le chanteur Ed Sheeran a surpris ses fans en apparaissant totalement métamorphosé.

Outre ses chansons d’amour et ses morceaux pop, Ed Sheeran est connu pour son style vestimentaire décontracté. Un look simple qui a valu au musicien britannique son lot de critiques.

Si l’artiste aux millions de disques vendus assume sa garde-robe d’adolescent, celui-ci vient d’opérer un changement physique radical.

Ed Sheeran méconnaissable

Ce vendredi 19 décembre, le star de 34 ans a fait la couverture du magazine pour hommes Men’s Health UK, sur laquelle il pose torse nu.

Très actif sur les réseaux sociaux, l’interprète de Shape of You a partagé la photo sur sa page Instagram.

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Men's Health UK (@menshealthuk)

Dessus, Ed Sheeran apparaît totalement métamorphosé. Abdominaux en béton, biceps impressionnants, tatouages colorés…Ed Sheeran arbore aujourd’hui une silhouette ferme et dessinée. Celui qui est aussi connu pour son visage rond a désormais une mâchoire carrée et des traits plus fins.

« J’étais un gros buveur de bière »

Le moins que l’on puisse dire, c’est que le chanteur a sué sang et eau pour parvenir à un tel résultat. Il a aussi tiré une croix sur son ancien mode de vie pour sculpter son corps.

« Il y a dix ans, j’étais un gros buveur de bière, un mangeur de kebab et un fumeur », a-t-il indiqué à Men’s Health.

Le meilleur ami de Taylor Swift a décidé de se débarrasser de ses mauvaises habitudes après la naissance de ses deux filles, Lyra et Jupiter, nées de son union avec Cherry Seaborn.

« Je me suis mis sérieusement au sport et à la modération », a confié le guitariste.

Crédit Photo : Men’s Health UK

Depuis cinq ans, Ed Sheeran mange plus sainement et fait régulièrement du sport pour rester en bonne santé.

« J’ai fait beaucoup de Pilates Reformer et j’ai atteint la meilleure forme physique de ma vie », a-t-il ajouté.

Si l’artiste poursuit ses bonnes résolutions, il continue néanmoins à se faire plaisir.

« Je ne dis pas que j’ai fini de m’amuser.Je bois toujours, j’adore le vin rouge et les bons repas. Mais pas tous les jours. Tout est une question de modération ».

Crédit Photo : Ed Sheeran / Instagram

À bon entendeur !