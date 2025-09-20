Cette star de “Harry Potter” révèle la somme d'argent folle qu'elle a gagné sur OnlyFans

Il y a six mois, une actrice phare de la saga “Harry Potter” s’est lancée sur OnlyFans. Elle révèle la somme d’argent qu’elle a gagné grâce à son activité.

Souvenez-vous : en mars dernier, on vous révélait qu’une star de la saga “Harry Potter” se lançait sur OnlyFans afin de rembourser ses dettes, rénover sa maison et combler ses enfants. Il s’agit de la comédienne Jessie Cave, qui joue le rôle de Lavande Brown dans “Harry Potter”, la petite amie de Ron Weasley.

Crédit photo : Warner Bros.

Mais contrairement à la majorité des femmes qui ont une activité sur OnlyFans, l’actrice ne vend pas des photos et des vidéos pour adultes où elle apparaît dénudée. Selon Lad Bible, elle utilise ses longs cheveux comme sources de revenus et exploite le fétichisme qu’il peut y avoir autour des cheveux.

Une grosse somme d’argent

Et cette affaire semble fonctionner puisque Jessie Cave a récemment révélé qu’elle gagnait beaucoup d’argent pour son activité OnlyFans. Si elle n’a pas dit de montant exact, elle a affirmé que ses revenus OnlyFans étaient supérieurs à ce que lui avait proposé l’émission de TV “I’m a celebrity… Get me out of there” pour sa participation.

Crédit photo : @jessiecave / Instagram

Généralement, les stars qui participent à cette émission et qui sont relativement connues peuvent gagner entre 34 400 et 57 355 euros, selon The Independent. Ainsi, on peut estimer que Jessie Cave a gagné plus de 57 000 euros en l’espace de six mois sur OnlyFans. Une activité pour le moins rentable.