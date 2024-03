Le Youtubeur MrBeast lance « le plus grand jeu télévisé » sur Prime Video avec 4 millions d'euros à gagner !

MrBeast a annoncé le lancement d’un jeu télévisé sur Prime Video. Et le grand gagnant deviendra multimillionnaire.

Star de YouTube, le célèbre MrBeast continue de voir les choses en grand. La raison ? Comme le rapporte Ladbible, le jeune homme a annoncé prochainement la sortie d’un nouveau programme de divertissement : le plus grand jeu télévisé de l’histoire intitulé Beast Games. Une émission qui sera diffusée sur Prime Video et qui permettra au Youtubeur de s’imposer sur une autre plateforme que YouTube.

Dans un récent communiqué de presse, MrBeast a déclaré : "Mon objectif est de créer le meilleur show possible et de prouver que les Youtubeurs et les créateurs peuvent réussir sur d'autres plateformes."



Crédit : MrBeast

Un jeu hors-norme

Selon le professionnel, ce jeu télévisé sera à l’image des vidéos qu’il propose sur YouTube, mais en 20 fois mieux. De quoi attiser la curiosité de ses fans. Au programme : des jeux inédits et insolites durant lesquels plus de 1000 participants s’affronteront. Le grand gagnant remportera la somme de 5 millions de dollars, soit environ 4 millions d’euros.

Comme le précise Ladbible, MrBeast aurait d’ailleurs déclaré que son jeu télévisé serait comme “Squid Game : The Challenge, mais sous stéroïdes, fois un milliard". Un projet qui devrait sortir d'ici à la fin de l’année 2024 sur la plateforme et qui sera disponible dans 240 pays.

Crédit : MrBeast

Pour rappel, MrBeast est connu pour ses vidéos excentriques et toujours plus folles. Après ses vidéos "J'ai survécu 7 jours dans une ville abandonnée" ou encore "Survis à 100 jours d'enfermement et gagne 400 000 euros", que nous réserve MrBeast ? Il compte aujourd’hui 245 millions d’abonnés sur sa chaîne et arrive donc à la première place dans le classement des Youtubeurs les plus suivis du monde. Chapeau !

Alors, vous avez hâte de découvrir son jeu télévisé du plus grand Youtubeur de l'histoire ?