Emma Watson révèle pourquoi elle n'a pas joué dans un film depuis 6 ans

Cela fait maintenant six ans que l’on n’a pas revu Emma Watson dans un film. L’actrice a finalement révélé les raisons de son absence.

Emma Watson est une actrice dont la carrière a été marquée par un rôle majeur : celui d’Hermione Granger, dans la saga Harry Potter. Pendant huit ans, Emma Watson a tourné dans tous les films de la saga. Les spectateurs l’ont vue grandir et ont grandi avec elle et la jeune femme a connu un succès mondial.

Crédit photo : Warner Bros.

Mais que sont devenus les acteurs de Harry Potter depuis la fin de la saga ? De son côté, Emma Watson se fait plutôt rare au cinéma. Elle est apparue dans certains films comme “Le Monde de Charlie”, le remake en live-action de “La Belle et la Bête”, “Bling bling” ou encore “Les filles du docteur March”. Mais depuis, Emma Watson a disparu de nos écrans. En effet, cela fait maintenant six ans qu’Emma Watson n’a pas participé à un film. Voici pourquoi.

L’année dernière, Emma Watson a révélé au Financial Times qu’elle avait décidé de s’éloigner de son métier d’actrice car elle n’était “pas très heureuse”. En effet, la jeune femme avait le sentiment de ne pas avoir de contrôle sur ce qu’elle faisait.

“Je crois que je me suis sentie un peu enfermée dans une cage. Ce que j’ai trouvé très difficile, c’est que je devais vendre quelque chose qui ne m’appartenait pas. C’était très dur de devoir être à la fois le visage et la porte-parole pour des choses dans lesquelles je n’avais pas été impliquée. J’ai réalisé que je voulais faire les choses par moi-même”, a-t-elle expliqué.

Si elle ne joue plus au cinéma, Emma Watson continue de travailler, notamment en produisant du gin avec son frère grâce aux vignes que sa famille possède à Chablis. En plus de cela, Emma Watson trouve du plaisir à réaliser des courts métrages, comme celui qu’elle a produit pour le nouveau parfum Prada en 2022.

Crédit photo : @emmawatson / Instagram

Si vous êtes un grand fan d’Emma Watson et que vous regrettez de ne plus la voir au cinéma, pas de panique : la jeune femme ne tire pas un trait sur sa carrière d’actrice, bien au contraire.

“Je suis heureuse de prendre le temps d’attendre le prochain bon projet. J’adore ce que je fais. Je veux juste trouver une manière de le faire qui me permettra de ne pas me diviser en plusieurs personnes, avec plusieurs visages. Et je ne veux plus me mettre en mode robot”, a-t-elle confié.