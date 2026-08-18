Ému aux larmes, Tom Felton enfin réuni avec une star de “Harry Potter” après 25 ans

Alors qu’il joue Drago Malefoy dans la pièce de théâtre “Harry Potter et l’Enfant Maudit”, Tom Felton a eu le plaisir de retrouver un acteur phare de la saga, venu le voir sur scène.

Tom Felton, l’acteur qui jouait Drago Malefoy dans la saga “Harry Potter”, a récemment renoué avec son rôle, près de 20 ans plus tard. En effet, l’acteur interprète à nouveau l'élève de Serpentard dans la pièce de théâtre “Harry Potter et l’Enfant Maudit”, à Broadway.



Crédit photo : Harry Potter et l'Enfant Maudit

Cette pièce se déroule 19 ans après “Les Reliques de la Mort”. Dans l’histoire, Drago est confronté aux réalités de l’âge adulte et de la paternité tandis que son fils, Scorpius, se rapproche d’Albus, le fils de Harry Potter.

Deux acteurs emblématiques

Pour Tom Felton, renouer avec son rôle dans la saga est très émouvant. Lors de sa première représentation, il avait été ému aux larmes. Récemment, l’acteur a de nouveau été très touché, mais pour une autre raison : un acteur phare de la saga est venu le voir sur scène.

Crédit photo : Warner Bros.

Il s’agit de Warwick Davis, l’homme qui jouait le professeur Flitwick dans les films. L’acteur était venu assister à la pièce et se trouvait dans le public le 13 août dernier, au Lyric Theatre de New York. Sa présence a beaucoup ému Tom Felton, notamment lorsqu’il a dû prononcer “Wingardium Leviosa” sur scène. Pour l'anecdote, il s’agit du sort de lévitation que le professeur Flitwick enseigne à ses élèves de première année.

La suite après cette vidéo

“J’ai failli pleurer”

Les retrouvailles des deux acteurs ont été partagées par Tom Felton sur son compte Instagram.

“J’ai eu le plaisir d’accueillir un invité spécial et ami cher au spectacle ce soir. Honnêtement, j’ai failli pleurer sur scène en disant “Wingardium Leviosa”, sachant qu’il me regardait”, a-t-il publié.

Crédit photo : @t22felton / Instagram

Tout comme Tom Felton, qui continue de jouer Drago Malefoy au théâtre, Warwick Davis est toujours en lien avec “Harry Potter”. En effet, l’acteur reprendra son rôle du professeur Flitwick dans la série produite par HBO. L’occasion de voir un visage familier dans cette nouvelle adaptation.