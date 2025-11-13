En début de semaine, l’acteur britannique Tom Felton a repris son rôle de Drago Malefoy sur les planches de Broadway, sous les acclamations des fans de Harry Potter.

Un retour triomphal. Mardi 11 novembre, le comédien Tom Felton a renoué avec l’univers Harry Potter.

En effet, l’acteur britannique a une nouvelle fois enfilé le costume du sorcier Drago Malefoy, 14 ans après l'avoir incarné pour la dernière fois au cinéma dans Les Reliques de la Mort Partie 2.

Crédit Photo : Dia Dipasupil/Getty Images

En début de semaine, l’artiste aujourd’hui âgé de 38 ans a interprété pour la première fois son personnage sur les planches de Broadway.

Tom Felton est monté sur la scène du Lyric Theatre de New York (États-Unis) lors de la première de la pièce de théâtre « Harry Potter et l’Enfant Maudit », jouée pour la première fois à Londres en 2016.

Tom Felton fait un retour émouvant

Selon la production, l’interprète du rival du sorcier aux lunettes rondes est le « premier acteur des films à reprendre » son rôle sur scène.

Dans « Harry Potter et l’Enfant Maudit », Tom Felton prête ses traits à un Drago Malefoy devenu père de famille, dont le fils entre à Poudlard en même temps que les enfants d’Harry, Ron et Hermione.

Dès son entrée en scène, le comédien a reçu une standing ovation de la part du public. Le moins que l’on puisse dire c’est que les acclamations ont ému l’acteur aux larmes, comme le montrent les vidéos diffusées sur les réseaux sociaux.

Comme vous pouvez le voir, il a dû marquer une longue pause avant de se lancer. Sur une autre séquence, Tom Felton reçoit une nouvelle salve d’applaudissements alors que la représentation vient de se terminer.

Cette fois encore, l’acteur a l’air bouleversé par cet accueil chaleureux.

Les mots forts de l’acteur

C’est en juin dernier que Tom Felton a annoncé la grande nouvelle à ses fans via un communiqué.

« C'est surréaliste de reprendre sa place - et bien sûr son emblématique chevelure blond platine. Je suis ravi de pouvoir mener à bien son histoire et de la partager avec la plus grande communauté de fans au monde », a-t-il déclaré à l’époque.

Pour le comédien, cette nouvelle aventure va lui permettre de découvrir une nouvelle facette chez son personnage.

« Nous ne sommes plus des enfants. Nous sommes parents. Alors même si c’est un rôle familier, c’est aussi un territoire nouveau. Je connais bien Drago enfant, beaucoup moins adulte », a-t-il indiqué.

Si son retour réjouit ses fans, celui-ci a provoqué une polémique. La raison ? Dans une récente interview accordée à Variety, l’acteur a indiqué « ne pas être sensible » aux controverses entourant J.K. Rowling. Pour rappel, l’auteure anglaise est accusée de tenir des propos transphobes. Depuis lors, elle s'est mis à dos une grande partie du casting de la saga cinématographique, comme Emma Watson.

À noter que Tom Felton montera sur les planches du 11 novembre jusqu’au 22 mars 2026.