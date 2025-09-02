Un acteur emblématique des films Harry Potter va reprendre son rôle dans la série HBO

Le casting de la série Harry Potter se dévoile chaque jour un peu plus et l’un des acteurs emblématiques des films va faire son grand retour.

La série Harry Potter, produite par HBO Max, est en préparation. Alors que le tournage a commencé il y a peu, le casting continue de se dévoiler. Les acteurs qui incarneront les trois jeunes sorciers, Harry, Ron et Hermione, ont d'ailleurs d'ores et déjà été dévoilés.

Si les choix de ces derniers plaisent aux fans, ce n’est en revanche pas le cas de celui de Paapa Essiedu - choisi pour incarner Rogue - qui fait polémique.

Bien que certains comédiens ne plaisent pas à tout le monde, le casting continue pourtant de se dévoiler. Et surprise, on apprend qu'un acteur emblématique des films va faire son grand retour dans la série, selon une annonce faite par HBO Max.

Un acteur des films dans la série

Il s’agit de Warwick Davis, qui va reprendre le rôle du professeur Flitwick, le professeur de sortilèges, qu’il incarnait déjà dans les films. Dans la saga, Warwick Davis jouait également Griphook, le gobelin de Gringotts. Pour la série, il a toutefois abandonné ce deuxième rôle, qui sera confié à Leigh Gill, selon des informations rapportées par Allo Ciné.

Côté sorciers, Dean Thomas sera incarné par Elijah Oshin. Vincent Crabbe et Gregory Goyle, les acolytes de Drago Malefoy, seront joués respectivement par Finn Stephens et William Nash. Côté professeurs, on sait que John Lithgow jouera le célèbre Albus Dumbledore tandis que la professeure Minerva McGonagall sera jouée par Sharon Horgan.

Mais ce n'est pas tout ! HBO Max a annoncé que Sirine Saba incarnera le professeur Chourave, Richard Durden se mettra dans la peau du professeur Binns tandis que Brid Brennan jouera le rôle de Madame Pomfresh.

Il faudra faire preuve de patience pour voir le résultat, car cette série tant attendue ne devrait pas être diffusée sur les plateformes de streaming avant 2027.