Gims placé en garde à vue, soupçonné de blanchiment d'argent en bande organisée

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Ce mercredi 25 mars, le rappeur Gims a été placé en garde à vue car il serait lié à une affaire de blanchiment d’argent en bande organisée.

Gims est dans la tourmente. Alors qu’il s’est retrouvé sous les huées du public en janvier dernier à cause d’un problème technique lors de l’un de ses concerts, c’est un tout autre problème qui le concerne actuellement. Ce mercredi 25 mars, le rappeur a été placé en garde à vue dans une affaire de blanchiment d’argent en bande organisée, selon des informations révélées par le parquet anti-criminalité organisée (Pnaco).

GimsCrédit photo : @gims / Instagram

En effet, Gims serait lié à un vaste réseau de blanchiment d’argent, qui incluerait des investissements immobiliers à l’étranger. Ce dossier est également suivi par l’ONAF, qui vise à identifier les auteurs des fraudes et escroqueries financières.

Gims interpellé à l’aéroport

Déjà cinq anciens trafiquants de drogue reconvertis dans la criminalité financière auraient été mis en cause dans ce dossier.

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GimsCrédit photo : @gims / Instagram

Gims a été interpellé ce mercredi à l’aéroport Roissy Charles-de-Gaulle, alors qu’il s’apprêtait à passer la douane. S’il est entendu dans cette affaire, c’est en raison d’un projet immobilier de luxe qu’il a lancé à Marrakech l’année dernière. Selon France Info, il s’agit d’un complexe qui réunissait 118 villas de grand luxe avec terrains de sport, sauna, spa et hammam, autour d’un lagon de 3 000 m2.

Une affaire de blanchiment d’argent

Baptisé “Sunset Village Private Residences”, ce projet a été lancé en présence de Gims en 2025. Il devait permettre au rappeur de se faire un nom dans l’immobilier de luxe.

“Son nom revient dans une enquête menée par les autorités françaises impliquant une myriade de sociétés spécialement constituées dans différents pays pour se jouer de la TVA et autres taxes françaises, faciliter l’émission de fausses factures, blanchir des fonds provenant d’activités illégales et en dissimuler l’origine”, a rapporté Africa Intelligence.

Gims n’est pas la seule personnalité à être visée par une affaire de blanchiment d’argent. Ce fut également le cas d’un célèbre réalisateur qui aurait escroqué Netflix de 11 millions de dollars pour une série jamais finie, avant de détourner l’argent. Sauf exception, la garde à vue de Gims pourrait durer jusqu’à 48 heures.

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Au sujet de l'auteur :

Journaliste web avec 5 ans d'expérience en rédaction print et digitale, j'assure actuellement le suivi de l'actualité généraliste et des faits de société pour Demotivateur. Spécialisée dans les thématiques liées à l'environnement et à la cause animale, je m'attache à décrypter les enjeux climatiques et sociétaux avec rigueur. Mon expertise couvre également la vie pratique et le journalisme de solutions (Good News). Passionnée par la transmission d'informations fiables, je mets mon analyse au service d'un traitement de l'info à la fois engagé et sourcé.

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