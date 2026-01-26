« Désolé, c'est les aléas du direct » : Gim's contraint d'interrompre un concert à Paris, sous les huées du public

Un concert de Gims, organisé dans le cadre d'une course hippique, a dû être arrêté en raison d'incidents techniques à répétition.

Tous les chanteurs et autres humoristes vous le diront, faire un bide sur scène est la hantise des artistes qui se produisent devant du public. Et quand ce genre de mésaventure arrive, mieux vaut être costaud mentalement et plutôt doué en improvisation pour gérer la situation.

Le chanteur Gims en sait quelque chose. Ce dernier a ainsi vécu une mésaventure dont il se serait bien passé, en étant contraint d'interrompre un concert, sous les huées d'une assistance médusée.

Cet incident, pas banal, a eu lieu ce dimanche 25 janvier 2026 à l'hippodrome de Paris-Vincennes.

Gims stoppe un concert au bout de 20 minutes, à cause d'incidents techniques à répétition

Le chanteur congolais de 39 ans était invité à se produire sur scène à l'occasion de la cérémonie d'ouverture du prestigieux Prix d'Amérique, mais les choses ne se sont pas passées comme prévu.

Sa performance a en effet été perturbée par de nombreux problèmes techniques (musique et micro coupés), indépendants de sa volonté. Finalement, malgré ses efforts pour tenter de camoufler ces couacs - en interprétant notamment l'un de ses morceaux a capella -, l'artiste a été contraint d'arrêter son concert au bout de 20 minutes de show.

Avant de quitter la scène, le chanteur a dû présenter ses excuses au public, en expliquant que « les aléas du direct » l'empêchaient de continuer.

« Merci pour votre patience. Désolé, c’est les aléas du direct. Passez un bon moment, profitez de la journée » (Gims)

« Saboté comme jamais »



La prestation de Gims à l’hippodrome de Vincennes est l’une des pires de l’histoire de la musique française 😱 pic.twitter.com/rS9UOhn42c — Black Bond PTV (@BlackBondPtv) January 25, 2026 .@GIMS La prochaine fois branche toi aux pyramides! 🤣✔️ pic.twitter.com/Wn4ofQoImH — Booba (@booba) January 26, 2026

Une fois sa performance interrompue, le speaker de l'événement a pris la parole au micro pour annoncer l'arrêt du show. Une annonce accueillie par les huées de la foule, mécontente.

Pour rappel, les festivités en marge du 105e Prix d’Amérique se sont étalées sur trois jours cette année avec, en guests, le chanteur Gims et le DJ Yann Muller. Côté sport, notez que la victoire est revenue au driver français Franck Nivard sur le trotteur Hokkaido Jiel.