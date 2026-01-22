Une marche blanche va être organisée en hommage à Camélia, la lycéenne de 17 ans qui a mis fin à ses jours après avoir été harcelée

Un hommage sera rendu ce week-end à la jeune Camélia, 17 ans, qui a mis fin à ses jours après avoir été harcelée dans son lycée.

L'émotion sera certainement palpable ce dimanche 25 janvier dans les rues de Mitry-Mory (Seine-et-Marne), où une marche blanche sera organisée en hommage à Camélia, la jeune lycéenne qui a mis fin à ses jours la semaine dernière après avoir été victime de harcèlement scolaire.

Moins de dix jours après son suicide brutal, la tristesse et la colère restent vives dans cette commune francilienne de 20 000 âmes, où l'adolescente de 17 ans suivait sa scolarité.

Crédit photo : DR

Une marche blanche en hommage à Camélia

Charlotte Blandiot, mairesse de Mitry-Mory, a ainsi confirmé la tenue de cet hommage, organisé à l'initiative des proches de la victime. Cette marche blanche débutera à partir de 10 heures du matin sur le parvis de la gare de Mitry-Claye, à proximité du lycée Honoré-de-Balzac, dans lequel Camélia était scolarisée en classe de terminale.

Toujours sous le choc, l'établissement scolaire a, par ailleurs, mis en place une cellule psychologique alors que son proviseur a été mis en retrait de ses fonctions, à titre provisoire et à sa demande, le temps que l'enquête se poursuive.

Crédit photo : Wikimedia Commons

Pour rappel, Camélia s'est donnée la mort en se jetant sous un train le mardi 13 janvier en gare de Mitry-le-Neuf. La jeune lycéenne se disait victime de harcèlement scolaire depuis plusieurs mois. Peu avant son passage à l'acte, l'adolescente avait affirmé à sa mère, par message, que le chef de son établissement l'avait accusée d'être « fautive » et responsable de sa situation.

La question de la responsabilité du proviseur dans le suicide s'avère être l'un des éléments centraux de cette affaire et fait d'ailleurs l'objtet d'une enquête ouverte par le parquet de Meaux.