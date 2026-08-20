« J'ai le coeur brisé » : Jack Coleman rend un hommage déchirant à Hayden Panettiere, sa fille à l'écran dans « Heroes », morte à 36 ans

Suite au décès de Hayden Panettiere à 34 ans, Jack Coleman, l’acteur qui joue son père dans “Heroes”, lui a rendu un hommage bouleversant.

Le 16 août, nous avons appris la tragique disparition de l’actrice Hayden Panettiere, à l’âge de 36 ans. Elle était connue pour avoir joué dans “Heroes” et “Nashville”. Elle a malheureusement été retrouvée morte à son domicile et bien que la police ait révélé des détails sur sa mort, les circonstances de son décès restent encore floues.

Crédit photo : Heroes

La disparition de la jeune femme a été un choc pour ses proches, ses fans ainsi que les acteurs qui ont joué à ses côtés.

“J’ai le coeur brisé”

C’est le cas de Jack Coleman, qui jouait le rôle de Noah Bennet dans la série “Heroes” et qui incarnait le père de la jeune femme. Sur son compte Instagram, l’acteur a tenu à rendre hommage à Hayden Panettiere avec des mots touchants.

“J’ai le coeur brisé. Je n’arrivais pas à mettre des mots sur mes pensées jusqu’à présent, et ceux-ci resteront insuffisants. J’ai aimé Hayden dès le premier jour du pilote de Heroes, il y a 20 ans, lorsqu’elle s’est présentée en criant “papa” et en me sautant au cou”, a-t-il confié sur son compte Instagram.

“Elle a été chassée”

Si l’acteur a eu de beaux mots pour Hayden, il en a aussi profité pour dénoncer les comportements des paparazzis à l’égard de la jeune femme, d’autant plus qu’elle souffrait de dépendances à l’alcool et la drogue.

“Elle a été chassée. Partout où elle allait, il y avait des photographes équipés d’objectifs de 300 millimètres, le genre d’objectifs capables de donner un air sinistre même à l’activité la plus innocente. Personne, et encore moins une adolescente, ne devrait être prise pour cible de cette manière”, a dénoncé Jack Coleman.

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Crédit photo : Heroes

“Je t’aime Hayden”

Finalement, Jack Coleman a conclu son message avec une note plus tendre, rappelant les qualités et les convictions de Hayden Panettiere, qui était notamment engagée auprès de PETA pour défendre les animaux.

“Je veux me souvenir d'une jeune femme extraordinaire qui a été bénie et maudite. Elle était vulnérable. Elle a tout ressenti. Cela a fait d'elle une actrice remarquable et sensible au chagrin et aux mille chocs naturels dont la chair est l'héritière. Je t'aime, Hayden. Tu vas me manquer. Je suis tellement désolé que tu aies souffert. Je me souviendrai à quel point tu étais heureuse sur le plateau et lors de la tournée de presse européenne ; comment tu as défendu Tess quand elle était intimidée, ton engagement envers le bien-être des animaux et le courage de te mettre en danger pour les protéger. J'aurais seulement aimé qu'on te donne cette même protection”, a conclu Jack Coleman.

Un témoignage bouleversant.