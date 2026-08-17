La cause de la mort de l'actrice Hayden Panettiere à l'âge de 36 ans révélée par un appel téléphonique

Nouveaux éléments concernant la mort de l’actrice américaine Hayden Panettiere.

Hollywood est en deuil.

L’actrice américaine Hayden Panettiere, star des séries à succès Heroes et Nashville, est décédée subitement à l’âge de 36 ans, a annoncé sa famille ce lundi 17 août dans un communiqué transmis à la presse américaine.

Si les causes de sa mort demeuraient inconnues ce matin, le magazine Page Six vient d’apporter de nouveaux éléments sur les circonstances de son décès.

Crédit Photo : Hayden Panettiere / Instagram

Les circonstances de la mort de l’actrice Hayden Panettiere se précisent

Hayden Panettiere serait morte ce dimanche 16 août à son domicile situé à Greenville, en Caroline du Sud, après une « overdose », selon un enregistrement audio du 911 obtenu par nos confrères américains.

Les ambulanciers auraient reçu un appel à 13 h 50 concernant une « femme inconsciente », sans que l’identité de la star ne soit mentionnée.

Des sources policières ont indiqué à TMZ ce lundi qu’une connaissance de la comédienne aurait alerté les secours en faisant état d’un « arrêt cardiaque ».

Crédit Photo : Hayden Panettiere / Instagram

Sur place, les secouristes n’ont pas réussi à réanimer Hayden Panettiere. Son décès a finalement été déclaré sur les lieux à 14 h 32.

« Les premiers éléments ne font toutefois apparaître aucun signe laissant penser à un acte criminel ou à des circonstances suspectes », a indiqué la police de Greenville.

Toujours selon nos confrères, une autopsie doit être pratiquée ce lundi 17 août afin de déterminer les causes exactes de la mort de l’actrice.

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Une vie marquée par les addictions et la souffrance

Ces dernières années, la comédienne évoquait ouvertement ses problèmes de dépendance aux opioïdes et à l’alcool, ainsi que de sa dépression post-partum survenue après la naissance de sa fille, en 2014.

Alors que son enfant était âgée de quatre ans, elle a pris la lourde de décision de renoncer à sa garde au profit de son ex-compagnon, le boxeur ukrainien Wladimir Klitschko.

Crédit Photo : Getty Images

En 2023, Hayden Panettiere avait été profondément bouleversée par la mort de son frère Jansen, décédé à seulement 28 ans. Un an plus tard, l’actrice s’était confiée avec émotion au magazine People sur cette douloureuse disparition.

« Je serai toujours anéantie par sa disparition. Je ne pourrai jamais m’en remettre. Peu importe le nombre d’années qui passent, je ne pourrai jamais me remettre de sa disparition », avait-elle déclaré à l’époque.

Ces derniers mois, la jeune femme semblait pourtant allait mieux. En juillet dernier, elle confiait notamment au magazine Momé être « en constante évolution ».

Hayden Panettiere laisse derrière elle ses parents, ainsi que sa fille Kaya, aujourd’hui âgée de 11 ans.