Hayden Panettiere allongée dans une baignoire, elle pose une question glaçante en vidéo, 2 semaines avant sa mort à 36 ans

Suite au décès de Hayden Panettiere, PETA a diffusé la dernière campagne choc dans laquelle l’actrice apparaît, pour boycotter les parcs marins. Les images ont été tournées 2 semaines avant sa mort.

Hayden Panettiere, l’actrice star de “Heroes” et “Nashville”, est décédée le 16 août dernier à l’âge de 36 ans. Elle a été retrouvée inanimée dans sa propriété en Caroline du Sud. Bien que des détails aient été révélés par la police sur sa mort, les causes de son décès restent floues.

Crédit photo : Heroes

Un voisin a témoigné en disant ce qu’il a entendu au moment du drame, donnant des pistes aux forces de l’ordre. Si l’on en sait un peu plus sur les causes de la mort de l’actrice suite à un appel téléphonique, l’enquête est toujours en cours et les hypothèses sont nombreuses : overdose, arrêt cardiaque, dépression et dépendance à la drogue et à l’alcool.

Hayden Panettiere engagée avec PETA

Quelques jours après l’annonce de la mort de Hayden Panettiere, PETA a tenu à lui rendre hommage. Pour cela, l’association de défense des animaux a partagé la dernière campagne tournée avec Hayden Panettiere, qualifiant son implication de “dernier acte de bonté”. Cette publicité, partagée ce mardi 18 août sur Instagram, a été filmée deux semaines avant la mort de l’actrice.

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par PETA (@peta)

La publicité montre Hayden Panettiere allongée dans une baignoire, avec la question : “Pourriez-vous vivre dans une baignoire ?”. Cette campagne choc incite au boycott des parcs marins et appelle à “mettre fin à la captivité cruelle”.

En plus de cela, une vidéo a été diffusée dans laquelle Hayden Panettiere passe un message fort contre la captivité des animaux marins.

“Pouvez-vous imaginer leur frustration, leur traumatisme, leur dépression ? Tout ce qui est important et essentiel à leur bien-être leur est arraché. Nous pouvons y mettre fin. Vous et moi. Dans leur habitat océanique, ils peuvent être avec leurs familles, plonger en profondeur pour échapper au soleil brûlant et apprécier la pluie sur leur dos. Tout cela leur est enlevé lorsqu’ils sont confinés dans de petits bassins”, a-t-elle déclaré.

La suite après cette vidéo

L’implication de l’actrice pour les animaux

En partageant cette campagne, PETA a voulu rendre hommage à la jeune femme qui a oeuvré pour les animaux tout au long de sa vie.

“Dans l’un des derniers actes de sa courte et marquante vie, Hayden Panettiere a demandé à son public et au monde entier de penser aux dauphins et aux orques et de boycotter les parcs marins. En hommage à sa vie et à son héritage de compassion, nous partageons cette campagne, qui marque un chapitre final poignant dans le combat acharné de Panettiere pour la protection des mammifères marins.”

Crédit photo : The Cove

L’association a également rappelé l’implication de Hayden Panettiere dans le reportage “The Cove”, diffusé en 2007. Dans ce reportage, l’actrice a participé à des actions anti-chasse à la baleine et aux dauphins, en confrontant des chasseurs et en pagayant dans les eaux ensanglantées de Taiji, au Japon, lors du massacre de dauphins annuel.

Une campagne choc qui met en lumière toutes les actions de l’actrice avant sa mort.