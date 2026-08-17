La police révèle des détails sur la mort de l'actrice Hayden Panettiere à 36 ans

L’actrice américaine Hayden Panettiere, star de la série Heroes, est décédée à seulement 36 ans. Une enquête est en cours et la police de Greenville a dévoilé des détails.

Hayden Panettiere n’est plus. L’actrice américaine est morte à l’âge de 36 ans, après des années marquées par des difficultés.

L’actrice Hayden Panettiere est morte à 36 ans

C’est son père, Skip Panettiere, qui a annoncé la triste nouvelle dans un communiqué transmis aux médias américains, dont CBS News.

« C’est avec une profonde tristesse que nous vous annonçons le décès tragique de notre chère Hayden », a-t-il indiqué.

Avant d’ajouter :

« Elle était une personne rayonnante, une force de la nature qui a apporté un amour et une joie immenses à tous ceux qui l’ont connue, ainsi qu’aux millions de téléspectateurs qui l’ont vue à l’écran. Nous vous prions de respecter notre vie privée afin que notre famille puisse faire son deuil de cette perte inimaginable ».

Crédit Photo : Hayden Panettiere / Instagram

Selon la porte-parole de la famille Panettiere, une enquête est en cours afin de déterminer les circonstances exactes de la mort de la comédienne.

Une carrière à la télévision

Enfant star, Hayden Panettiere s’est fait connaître du grand public en incarnant Claire Bennet dans la série Heroes. Les spectateurs l’ont également vue dans Ally McBeal, Malcolm, New York, unité spéciale et, plus récemment dans Nashville.

Crédit Photo : DR

Au cinéma, l’actrice multi-récompensée a partagé l’affiche de Princesse On Ice avec la regrettée Michelle Trachtenberg. Elle a également joué dans deux films d’horreur Scream 4 et Scream 5, ainsi que dans la comédie I Love You, Beth Cooper.

La comédienne s’est aussi essayée au doublage. Elle a notamment prêté sa voix à la princesse Couette dans le film d’animation 1 001 Pattes et à Suri dans Dinosaure.

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Une vie marquée par les addictions

Ces derniers mois, Hayden Panettiere s’était exprimée publiquement sur les difficultés rencontrées au cours de ses jeunes années dans le milieu du cinéma.

Comme le précisent nos confrères américains, la jeune femme avait publié ses mémoires, « This Is Me: A Reckoning », en mai dernier. Elle y relatait son enfance, son expérience avec les addictions, les violences physiques qu’elle avait subies ainsi que son parcours vers son rétablissement.

Crédit Photo : Getty Images

Par ailleurs, elle avait souffert de dépression post-partum et d’alcoolisme après la naissance de sa fille en 2014, née de son union avec son ex-compagnon, le boxeur ukrainien Wladimir Klitschko. Ce dernier avait obtenu la garde exclusive de la fillette quatre ans plus tard, un autre coup dur qui avait fait souffrir l'actrice, qui s'était exprimée à ce sujet :

C'était incroyablement difficile. Le fait que mon enfant n'allait pas passer chaque jour à mes côtés était juste... c'est impossible à décrire avec des mots.

En 2023, Hayden Panettiere a également été dévastée par le décès de son frère Jansen, mort des suites hypertrophie du cœur à seulement 28 ans.

Autant de difficultés qui ont fait de sa vie une longue succession de peines et de souffrance.

La police fait des révélations

Et alors qu'une enquête est en cours pour en savoir plus sur les circonstances de la disparition de l'actrice, la police a dévoilé de nouveaux détails. C'est après un appel d'urgence au 911 que les forces de l'ordre sont intervenues dimanche 16 août dans une propriété en Caroline du Sud.

La police de Greenville a révélé avoir été appelée par une connaissance de l'actrice sur les lieux, mais n'a pas réussi à la sauver. Une assistance médicale a été prodiguée à Hayden Panettiere dès l'arrivée des secours, mais elle était inconsciente et a été déclarée morte à 1h50.

Le rapport préliminaire n'indique aucune circonstance suspecte dans la disparition de l'actrice. L'enquête est toujours en cours et en révélera plus dans les prochains jours.