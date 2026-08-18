Mort d'Hayden Panettiere à 36 ans : un voisin brise le silence sur ce qu'il a entendu au moment du drame

Après la disparition d’Hayden Panettiere, découverte sans vie dans une résidence en Caroline du Sud, un voisin de l’actrice a révélé ce qu’il avait entendu quelques minutes après sa mort.

Ce lundi 17 août, nous apprenions la disparition soudaine de l’actrice américaine Hayden Panettiere, à l’âge de 36 ans.

Si les circonstances de son décès commencent à se préciser, un voisin de la comédienne a raconté ce qu’il avait entendu dans les minutes qui ont suivi le drame, rapporte le site LADbible.

L’actrice Hayden Panettiere serait morte d’une overdose

Star des séries Heroes et Nashville, Hayden Panettiere est morte ce dimanche 16 août dans une résidence de Greenville, en Caroline du Sud. Un enregistrement audio transmis à la presse américaine retrace ce qui s’est passé.

Des policiers et des secouristes sont intervenus après avoir reçu un signalement concernant « une femme inconsciente », vers 13h50. La victime a ensuite été identifiée comme étant l’actrice.

Crédit Photo : DR

Une source policière a indiqué qu’une connaissance de la comédienne aurait alerté les ambulanciers.

À leur arrivée, les secouristes auraient trouvé Hayden Panettiere en arrêt cardiaque dans le logement dans lequel elle séjournait à Greenville. Selon l’enregistrement de l’appel aux secours, un intervenant aurait évoqué une possible overdose.

Malgré des tentatives de réanimation, elle a été déclarée morte sur place à 14h32.

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Le témoignage troublant d’un voisin

Deux jours après la mort d’Hayden Panettiere, un habitant de la résidence où elle a été retrouvée sans vie raconte avoir entendu parler d’une personne qui s’était effondrée dans l’immeuble. Micah Lee, qui réside dans le complexe résidentiel, a déclaré au média WYFF :

« Les couloirs résonnent beaucoup, alors les bruits se propagent facilement. J’avais simplement entendu dire que quelqu’un s’était effondré. Ensuite, les gens ont parlé d’un arrêt cardiaque », a-t-il témoigné.

Crédit Photo : Hayden Panettiere / Instagram

Avant d’ajouter :

« Je ne peux toutefois rien confirmer. C’est simplement ce que j’ai entendu ».

Selon nos confrères américains, d’autres résidents se sont rassemblés dans le couloir de l’immeuble lorsqu’ils ont appris que l’actrice s’était effondrée. Ils auraient ensuite été témoins de l’évacuation de son corps. Une autopsie a été pratiquée ce lundi 17 août afin de déterminer les causes exactes de la mort de l’actrice.

« Les premiers éléments ne font toutefois apparaître aucun signe laissant penser à un acte criminel ou à des circonstances suspectes », a indiqué la police de Greenville.

Crédit Photo : Janet Mayer/Shutterstock

Au moment de sa mort, Hayden Panettiere commençait à reprendre le contrôle de sa vie après des années marquées par la dépression et les addictions. La jeune femme, maman d’une petite fille, avait notamment été profondément affectée par le décès de son frère, survenu en 2023.