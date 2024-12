Inoxtag prêt à se lancer dans la boxe ? Un gros combat contre un autre Youtubeur annoncé

Après le succès du DTR Fight, le streamer RebeuDeter a partagé son rêve concernant son prochain projet : organiser un combat de boxe entre Inoxtag et IShowSpeed. Les deux YouTubeurs sembleraient intéressés pour relever le défi.

Le 7 décembre dernier, la Paris La Défense Arena était le théâtre d’un gala de boxe assez inédit, baptisé le DTR Fight. DTR en référence à son organisateur RebeuDeter, un streamer très populaire sur Twitch actif depuis six ans, suivi par 1,6 million d'abonnés.

Le gala a notamment mis en opposition plusieurs de ses collègues influenceurs et YouTubeurs, et RebeuDeter, qui boxe en amateur depuis une dizaine d’années, s’est frotté à GregMMA. Suite au succès de son gala, suivi par plus d’un million de personnes, sans oublier les 35 000 personnes qui ont rempli la salle, RebeuDeter a confirmé son envie de continuer sur cette voie.

Crédit photo : RebeuDeter

Invité sur le plateau de l’émission Popcorn, du streamer Domingo, RebeuDeter a révélé qu’il aimerait organiser un combat de boxe entre deux des YouTubeurs les plus populaires de la plateforme : Inoxtag et IShowSpeed.

“Il y a juste un combat que j’aimerais booker. Je n’en ai parlé ni à Inox, ni au second concerné. Mais Inox contre Speed, c’est un combat dont je rêve (...) un duel que j’ai en tête depuis un moment.”

Inoxtag partant pour affronter IShowSpeed ?

La confidence est remonté aux oreilles des deux intéressés, à commencer par celle de l’Américain IShowSpeed, suivi par 34 millions de personnes sur YouTube, connu pour son excentricité et son athlétisme :

“Frère, personne ne peut me battre dans un combat. Je vais le déchirer en 1 contre 1. Il fait 60 kg, je vais l’arracher”

Crédit photo : IShowSpeed

IShowSpeed, que les internautes appellent souvent Speed, a déjà participé à des combats de boxe, affrontant notamment le retraité Manny Pacquiao au mois de septembre dernier. Il a d’ailleurs confié son désir d’affronter Jake Paul, qui a vaincu Mike Tyson.

De son côté, Inoxtag est resté dans la sobriété en publiant un GIF animé de Thanos, gros antagoniste de l’univers Marvel, sur son compte X. Un message qui laisserait imaginer que le YouTubeur français serait prêt à relever le défi, comme il l’a fait avec le mont Everest.

Par ailleurs, depuis qu’il est revenu en France, il s’est également bien transformé physiquement en faisant beaucoup plus de sport. Entre la fin de son aventure dans l’Everest et la sortie de son documentaire Kaizen, Inoxtag s’est retiré de longues semaines à Cuba et en avait profité pour s'entraîner à la boxe. Il s’est également retrouvé à s’entraîner avec Baki, l’un des phénomènes français du MMA.