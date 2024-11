La vidéo inquiétante d'Inoxtag, visé par une tentative d'agression et deux cambriolages

Inoxtag a été victime de deux cambriolages en l’espace de six mois et plus récemment, des individus armés sont entrés dans l’ancienne maison de ses parents. Mis en sécurité, le youtubeur donne de ses nouvelles.

Si Inoxtag a connu une grande période de bonheur à la sortie de son documentaire “Kaizen”, relatant son ascension du Mont Everest, les semaines qui ont suivi cet événement sont un vrai coup dur pour le jeune youtubeur. En effet, Inoxtag a été victime de deux cambriolages en l’espace de six mois. Le premier est survenu lors de son ascension et le deuxième a eu lieu dans une maison qu’il louait.

Mais ces faits inquiétants ne s’arrêtent pas là. Il y a quelques jours, alors qu'Inoxtag est en pleine promotion de son manga Instinct, une violente agression a eu lieu dans l’ancienne maison de ses parents. Vendu en 2020, ce logement est désormais occupé par un couple qui était présent lorsque trois inconnus masqués et armés se sont introduits dans la maison. Après un échange de coups, ils sont repartis sans rien voler, cherchant visiblement Inoxtag ou sa famille.

Crédit photo : @inoxtag / Instagram

“On a été mis en lieu sûr”

Suite à ce nouvel événement, Inoxtag a donné de ses nouvelles sur son compte Instagram, dans une série de vidéos partagées en story ce mardi 19 novembre dans la soirée.

“Je voulais faire cette petite story pour apporter tout mon soutien et penser à ce couple qui habite maintenant dans cette maison et a vécu une intrusion assez traumatisante et violente”, a déclaré Inoxtag, insistant à plusieurs reprises sur le fait que c’est “à eux” qu’il pense avant tout.

Crédit photo : @inoxtag / Instagram

De leur côté, Inxotag et sa famille ont été placés en sécurité et le youtubeur a été entendu par la police. Inquiet, il affirme ne pas connaître “la réelle intention des personnes qui font ça depuis des semaines” et il espère que “cette affaire soit réglée rapidement”. Si l’inquiétude règne, Inoxtag peut compter sur le soutien de tous ses fans qui ont été nombreux à lui envoyer des messages.