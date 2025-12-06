Invitée dans “Télématin”, la chanteuse Alizée fond en larmes sur le plateau

Alizée était invitée dans l’émission “Télématin” sur France 2. Alors que des archives de son passé étaient diffusées, l’artiste a fondu en larmes et eu du mal à reprendre ses émotions.

Alizée, chanteuse du tube “Moi, Lolita”, était invitée dans l’émission “Télématin” sur France 2 afin de faire la promotion de sa tournée en France, à l’occasion de ses 25 ans de carrière. Âgée de 40 ans, l'artiste est de retour sur scène et est malheureusement la cible de critiques grossophobes, auxquelles un médecin a tenu à répondre pour prendre sa défense.

L’épisode de "Télématin" a été diffusé ce vendredi 5 décembre et les spectateurs ont découvert un passage où Alizée était particulièrement émue.

Crédit photo : @telematin / X

En effet, la chanteuse n’a pas réussi à retenir ses larmes sur le plateau télévisé lorsque l’animateur Benoît Lagne a retracé son parcours en diffusant des archives.

Une surprise pour Alizée

L’une des vidéos diffusée sur le plateau a beaucoup émue Alizée puisqu’elle a vu des images de l’école de danse de son enfance, datant de 2001. Elle a notamment pu revoir Monique Mufraggi, son ancienne professeure de danse, qui s’exprimait face caméra avec une dizaine de petites filles. En voyant cette séquence, Alizée n’a pas pu retenir ses larmes.

💬 "C'était dur à l'école, la danse m'a permis de grandir."



🥹 Alizée émue aux larmes par la surprise de ses élèves. #Telematin pic.twitter.com/IRU6pb3rbX — Telematin (@telematin) December 5, 2025 “Cette image-là me donne vraiment beaucoup d’émotion parce que ma prof de danse était mon idole absolue. Je voulais être comme elle, m’habiller comme elle et passer du temps avec elle. Je suis très contente de revoir ces images car, vraiment, cette salle de danse… Je suis très émue, j’y ai passé beaucoup de temps”, a-t-elle confié, d'après des propos rapportés par Le Figaro.

Alizée fond en larmes

Mais ce n’est pas tout. Une deuxième séquence a beaucoup touché Alizée. L’artiste a fondé sa propre école de danse à Ajaccion en 2017 avec son mari Grégoire Lyonnet, rencontré sur le plateau de “Danse avec les stars”, et des élèves de son école ont tenu à lui adressé un joli message.

“On voulait te dire qu’on t’aime, tu es la meilleure de toutes les profs de danse, on est très contentes d’apprendre la danse avec toi et on voulait surtout te dire, toutes ensemble, merci Alizée”, ont crié les petites filles sur l’écran.

Crédit photo : @telematin / X

Gagnée par l’émotion, Alizée a fondu en larmes et la production lui a donné un mouchoir pour qu’elle puisse se ressaisir.

“Ouah, merci ! Oh la la, excusez-moi… Voir ces élèves passer du temps comme moi à l’époque… Quand j’étais petite, c’était dur à l’école. Et la danse m’a vraiment permis de grandir et faire des choses cools”, a expliqué Alizée.

Par la suite, l’atmosphère s’est détendue sur le plateau et la chanteuse a repris ses esprits, touchée par ces surprises.