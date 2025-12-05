Il rentre chez lui et découvre... une inconnue en sous-vêtements dans sa baignoire

Ce mardi 2 décembre, un enseignant a eu une drôle de surprise en rentrant chez lui, en découvrant une femme qu’il ne connaissait pas, en sous-vêtements dans sa baignoire.

C’est une drôle d’histoire que rapporte La Dépêche, s’appuyant sur le témoignage de Samuel, un enseignant d’une cinquantaine d’années. À Toulouse, ce mardi 2 décembre, il est tombé nez à nez avec une jeune inconnue dans sa baignoire, après avoir cru à un cambriolage.

Après sa journée de cours, il s’était planifié une petite soirée en solo, pendant que son épouse était partie dîner avec des amies.

“J’avais fait un stop au supermarché pour m’acheter des sushis. Je prévoyais de me coucher tôt en regardant des bricoles sur Youtube"

En se garant devant son portail, il est plutôt surpris de voir toutes les lumières allumées. Il pense alors que sa femme a peut-être annulé sa soirée, mais pour s’en assurer, il l’appelle et apprend que celle-ci n’est pas à la maison.

Crédit photo : iStock

Pensant à un cambriolage, il remarque toutefois que la porte d’entrée n’est pas fracturée. Dans le bureau, des vêtements de mariage prêts à partir au pressing ont été sortis des housses.

"Il y avait des miettes de gâteaux apéritifs partout dans l’escalier qui mène aux étages, du bazar dans la cuisine. Un ami s’est récemment retrouvé nez à nez avec un cambrioleur armé d’un tournevis. Ils se sont croisés dans l’entrebâillement de la porte. Je me suis dit que j’allais faire du bruit, pour éviter de les surprendre".

L’enseignant, sur ses gardes, interpelle alors l’éventuel intrus à l’aveugle, demandant s’il y a quelqu’un. C’est là qu’une voix de femme lui répond par l’affirmative, donnant même son prénom.

Une inconnue de 19 ans en pleine crise de démence dans sa baignoire

Sur le qui-vive, Samuel grimpe l’escalier, guidé par la voix qui semble provenir de la salle de bain.

"Je passe une tête. Et là, je vois une jeune femme inconnue de trois quarts dos en train de prendre un bain en sous-vêtements".

Complètement sidéré, le cinquantenaire découvre que l’intruse a aligné sur le rebord de la baignoire, poupées, doudous et bateaux en plastique de ses grands-enfants.

"Je me suis dit qu’elle était folle".

Crédit photo : iStock

De fait, la jeune femme part dans une crise de démence.

"Elle hurlait : Je suis l’Impératrice ! Je suis l’élue, c’est moi qui ai créé le monde ! Avec une voix rauque de film d’horreur, sans me regarder en face".

Samuel décide de battre en retraite et d’alerter la police qui mettra trois quarts d’heure à arriver à son domicile. L’intruse, âgée de 19 ans, est interpellée non sans mal puisqu’elle mord carrément un policier.

Crédit photo : iStock

Après ses ablutions, elle s’était revêtue des vêtements de l’enseignant et parée des bijoux de sa femme.

"Elle disait : Je suis chez moi, ici !".

Samuel découvrit par la suite qu’elle s’était infiltrée dans sa maison par une porte-fenêtre d’une chambre située au deuxième étage, en cassant le carreau, à six mètres de hauteur. Il se demande encore comment elle a pu grimper jusque-là. Les forces de l’ordre ont immédiatemment amené la jeune femme aux services psychiatriques.