Crash Air India : le seul survivant n'est pas encore rentré chez lui car il a trop peur de prendre l'avion

Trois mois après le crash du vol Air India, le seul survivant Britannique est toujours en Inde. Traumatisé, il serait incapable de rentrer chez lui en Angleterre car il aurait trop peur de prendre l’avion.

Le 12 juin dernier, un avion Air India s’est crashé sur un bâtiment universitaire en Inde, seulement quelques secondes après le décollage. 241 personnes de l’avion, passagers et membres de l’équipage, ont été tuées. Au total, le bilan est de 270 morts en comptant les personnes au sol.

Seul un passager a survécu au crash : Vishwash Kumar Ramesh, âgé de 40 ans. Ce dernier est originaire d’Inde mais vit en Angleterre avec sa famille. Il était parti dans son pays natal avec son frère pour les vacances et avait pris cet avion afin de rentrer chez lui. Cependant, le crash a eu lieu et tous les autres passagers sont morts, y compris son frère.

Crédit photo : AP

Une vidéo a circulé où l’on peut voir le survivant sortir de la carcasse de l’avion juste après le crash. Il a rapidement été pris en charge par les urgences.

Le survivant est traumatisé

Trois mois après le crash, le Britannique n’est pas rentré chez lui puisqu’il est toujours en Inde. Si sa femme et son fils l’ont rejoint dans son pays natal, ils sont ensuite repartis chez eux pour la rentrée scolaire, mais sans Vishwash Kumar Ramesh. La raison ? Ce dernier est traumatisé et a trop peur de reprendre l’avion pour rentrer chez lui.

“Mon fils comprend mais son père lui manque. Je ne sais pas quand il rentrera au Royaume-Uni car il suit un traitement. Il a tout vu du drame et il a perdu son frère. Il ne parle plus dans les médias, même en Inde”, a confié sa femme au Parisien.

Crédit photo : Daily Mail

Si sa femme s’attend à ce qu’il rentre un jour en Angleterre, ce n’est pas le cas de son beau-frère qui pense que Vishwash Kumar Ramesh ne retournera jamais au Royaume-Uni.

“Je pense qu’il restera ici en Inde, car il a trop peur de reprendre l’avion”, a-t-il affirmé au Daily Mail.

L’enquête pour connaître les circonstances exactes de l’accident est toujours en cours. Pour le moment, le pilote de l’avion est toujours soupçonné d’avoir causé le crash. Certaines familles des victimes envisagent quant à elles de mener une action en justice contre Air India et Boeing, le constructeur de l’avion.