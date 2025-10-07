Des époux meurent dans une baignoire, la légiste dévoile les tristes causes de leur décès

Au Brésil, un policier et son épouse sont morts de chaud dans une baignoire à 50°C alors qu’ils célébraient les quatre ans de leur fille. Le couple avait consommé de la drogue avant le drame.

Le 11 août dernier, un fait divers a choqué le Brésil. Jeferson Luiz Sagaz, un policier de 37 ans, et son épouse, la femme d’affaires Ana Carolina Silva, 41 ans, ont été retrouvés morts dans une baignoire.

Cette découverte macabre a été faite dans un motel de São José, dans l’État de Santa Catarina, selon les informations des médias locaux, relayées par Le Parisien.

À l’époque, une enquête a été ouverte pour comprendre les circonstances exactes de ce drame. Les résultats des investigations ont été publiés ce week-end par le média brésilien Globo, soit deux mois après les faits.

Le couple est mort de chaud

La veille de sa mort, le couple avait fêté les quatre ans de sa fille. Tout au long de la journée, les époux ont multiplié les boissons alcoolisées. Ce n’est pas tout. Ces derniers ont également consommé de la cocaïne avant de se rendre en discothèque.

De son côté, la fillette avait été confiée à des proches. Les corps sans vie de ses parents ont été retrouvés le lendemain dans la baignoire de l’hôtel où ils avaient passé la nuit après la soirée. À noter que la température de l’eau s’élevait à 50°C.

Selon la médecin légiste en chef, Andressa Boer Fronza, les époux ont perdu la vie des suites d’un « empoisonnement exogène, favorisant le processus de coup de chaleur avec déshydratation intense, effondrement thermique, aboutissant à une défaillance d’organe et à la mort ».

De son côté, le directeur de médecine de la police scientifique, Dr Fernando Olivia, indique que le couple n’a pas dû ressentir la chaleur à cause du cocktail cocaïne/alcool.

