Des époux meurent dans une baignoire, la légiste dévoile les tristes causes de leur décès

Par ·

Jeferson Luiz Sagaz et son épouse Ana Carolina Silva

Au Brésil, un policier et son épouse sont morts de chaud dans une baignoire à 50°C alors qu’ils célébraient les quatre ans de leur fille. Le couple avait consommé de la drogue avant le drame.

Le 11 août dernier, un fait divers a choqué le Brésil. Jeferson Luiz Sagaz, un policier de 37 ans, et son épouse, la femme d’affaires Ana Carolina Silva, 41 ans, ont été retrouvés morts dans une baignoire.

Cette découverte macabre a été faite dans un motel de São José, dans l’État de Santa Catarina, selon les informations des médias locaux, relayées par Le Parisien.

À l’époque, une enquête a été ouverte pour comprendre les circonstances exactes de ce drame. Les résultats des investigations ont été publiés ce week-end par le média brésilien Globo, soit deux mois après les faits.

Jeferson Luiz Sagaz et son épouse Ana Carolina Silva Crédit Photo : newsX

Le couple est mort de chaud

La veille de sa mort, le couple avait fêté les quatre ans de sa fille. Tout au long de la journée, les époux ont multiplié les boissons alcoolisées. Ce n’est pas tout. Ces derniers ont également consommé de la cocaïne avant de se rendre en discothèque.

De son côté, la fillette avait été confiée à des proches. Les corps sans vie de ses parents ont été retrouvés le lendemain dans la baignoire de l’hôtel où ils avaient passé la nuit après la soirée. À noter que la température de l’eau s’élevait à 50°C.

Bain à remousCrédit Photo : iStock

Selon la médecin légiste en chef, Andressa Boer Fronza, les époux ont perdu la vie des suites d’un « empoisonnement exogène, favorisant le processus de coup de chaleur avec déshydratation intense, effondrement thermique, aboutissant à une défaillance d’organe et à la mort ».

De son côté, le directeur de médecine de la police scientifique, Dr Fernando Olivia, indique que le couple n’a pas dû ressentir la chaleur à cause du cocktail cocaïne/alcool.

Ana Carolina Silva Crédit Photo : newsX

« La personne entre en torpeur à cette température et elle augmente et elle ne le ressent pas et n’a pas de réaction de défense », explique un spécialiste

Source : Le Parisien
Suivez nous sur Google News
Brésil Couple

author-avatar

Au sujet de l'auteur :

Depuis 1 an et demi, je m’efforce de produire des articles de qualité tout en gardant ma touche d’humour. Mon domaine de prédilection ? Les histoires d’animaux qui se terminent en happy end. Je suis d’ailleurs incollable sur les races des chiens. Les sujets de société me passionnent et me permettent de perfectionner ma plume. J’affectionne aussi la rubrique « entertainment » car elle m’offre une parenthèse pailletée.

À lire aussi
Demande en mariage de Luke et Sarah Wintrip et jour de leur mariage
Après 43 demandes en mariage en sept ans, sa compagne lui a enfin dit ‭« oui‭ »
Roro Nicole et son fiancé Tyler
Un policier va épouser une ancienne ado disparue 15 ans après avoir participé aux recherches pour la retrouver
Becky et Robert Fooks
Un couple rénove sa cuisine et découvre un trésor exceptionnel sous le plancher
Une femme qui retire son alliance
Une wedding planneuse dévoile la chose que les couples font pendant leur mariage qui signifie qu'ils vont divorcer
Une personne en train de désherber son jardin
Un couple désherbe son jardin et déterre un trésor historique estimé à plus de 250 000 euros