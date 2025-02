“J'étais devenu un monstre” : Bob Sinclar dit toute la vérité sur sa métamorphose physique

Ce dimanche 2 février, Bob Sinclar a livré une interview exclusive au Parisien dans laquelle il révèle les coulisses de son coup de com’ géniale autour de son faux visage et de la sortie de son nouveau clip.

C’est certainement le coup de promo de ce début d’année 2025 ! Pendant environ deux semaines, le DJ Bob Sinclar a laissé planer le mystère concernant une éventuelle opération de chirurgie esthétique, apparaissant avec un visage trop juvénile, tirée à quatre épingles.

Après deux semaines de spéculations, l’artiste a finalement sorti son nouveau clip “Take It Easy on me”, révélant alors que ce visage n’était qu’une prothèse. Auprès du Parisien, Bob SInclar s’est confié sur les dessous de ce subterfuge qui a pris tout le monde à contre-pied.

Crédit photo : YouTube / Bob Sinclar

Dans son interview, il explique notamment la nécessité de se démarquer sans cesse dans le monde de la musique afin de faire perdurer son art.

Ainsi, Bob Sinclair raconte que l’idée de se grimer lui est venue lorsqu’il commençait à préparer le clip. Pour réaliser la prothèse, il a carrément sollicité les services d’un maquilleur qui a travaillé sur le film The Substance.

“Je me suis souvenu que j’avais été halluciné quand Laurent Lafitte était venu présenter les Césars en 2007 avec la gueule botoxée. Et si on faisait une prothèse ? Jonathan connaît Olivier Afonso, le maquilleur et prothésiste qui vient de travailler sur The Substance, le film avec Demi Moore. On avait notre idée ! Le résultat, la métamorphose était tellement incroyable qu’on a décidé de tourner de petites saynètes comme dans la vie de tous les jours. Je me dis alors qu’on va en poster une ou deux et que ça sera une blague”.