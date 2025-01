Bob Sinclar a-t-il fait de la chirurgie esthétique ? Un indice donne la réponse sur son nouveau visage

Le nouveau visage du DJ Bob Sinclar continue de déchaîner les passions parmi les internautes. Certains pensent notamment qu’il s’agirait d’un coup de communication savamment orchestrée pour son nouvel album.

Le 13 janvier dernier, Bob Sinclar faisait le buzz sur les réseaux sociaux suite à plusieurs vidéos publiées. On y voyait notamment le DJ en train de boire un café sur une terrasse ou en train de s'adonner à une séance de musculation. Cependant, au-delà de ces simples activités, c’est surtout le nouveau visage de l’artiste qui suscite l’étonnement.

Le visage du quinquagénaire barbu est devenu imberbe et semble tiré à quatre épingles comme s’il avait subi une opération de chirurgie esthétique visant à le rajeunir. Ainsi, de nombreuses théories ont émergé sur les réseaux sociaux de la part d’internautes qui ne croyaient pas forcément à l’hypothèse de la chirurgie.

Crédit photo : TikTok / Bob Sinclar

Dans un premier temps, ils ont été nombreux à critiquer ce nouveau visage blindé au botox, lui valant le surnom de “Botox Sinclar”. En réalité, il pourrait s’agir d’un énorme coup de communication de la part de l’artiste.

Un faux nouveau visage pour promouvoir un vrai projet artistique ?

S’agissait-il d’images retouchées par l’intelligence artificielle ? C’est ce que semblent penser certains internautes, qui avancent que Bob Sinclar s’est amusé avec sa communauté afin de promouvoir sa nouvelle chanson. En effet, dans sa vidéo à la salle de sport, le DJ affirmait que “le naturel, il n’y a que ça de vrai” comme s’il se prenait faussement au sérieux.

Selon certains internautes, c’est beaucoup trop faux pour être vrai alors que le DJ s’apprête à balancer une nouvelle chanson intitulée “Take it easy on me”, ce qui signifie “Soyez indulgents avec moi”. Ce nouveau visage serait donc purement et simplement un gros canular, dans le cadre d'une opération de communication savamment orchestrée.

Crédit photo : TikTok / Bob Sinclar

Si tel est le cas, Bob Sinclar ne serait pas le premier à le faire puisque The Weeknd avait déjà fait croire, à l’aide de prothèses, à une métamorphose physique sur une story afin de promouvoir un nouveau clip. En attendant de connaître la vérité, le DJ continue de semer le doute avec des publications toujours plus énigmatiques.

Sur sa dernière vidéo, on voit notamment plein de visages atypiques se succéder sur la chanson “Beautiful” de Christina Aguilera. De quoi laisser penser qu’il s’agit d’un nouvel indice pour son futur projet artistique.