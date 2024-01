Que veut dire l'émoji ^^ ?

Les émojis ponctuent les conversations dans les SMS et les messageries de communication instantanée. Connaissez-vous la signification de l’émoji ^^ ?

Les émojis et leur signification

Des smileys visage. Crédit : Drekhann

Bien que l’Académie française ait recommandé les appellations « frimousse » ou « binette », ils sont connus sous les termes « smileys », « émojis » ou « émoticônes ». La définition du terme émoji donnée par Wikipédia est « une petite représentation stylisée et symbolique d’une émotion, d’un état d’esprit, d’un ressenti ou d’une ambiance…».

L’utilisation des émojis dans les conversations est devenue monnaie courante. Ces petites icônes sont très pratiques pour montrer des émotions sans avoir à faire une longue phrase et pour illustrer ses propos et y ajouter un peu d’humour. Elles peuvent remplacer un verbe, un adjectif ou encore un complément dans une phrase.

Un seul smiley peut faire comprendre à votre interlocuteur que vous êtes triste, heureux ou encore confus. Les émoticônes viennent renforcer le message en suggérant une intonation de la voix, un geste ou encore une expression du visage. Elles peuvent donner plus de légèreté au propos ou au contraire transmettre la volonté de l’interlocuteur à apporter plus de poids à son message.

Dans les messages, les smileys sont utilisés comme une véritable langue par la jeune génération dans les réseaux sociaux et les messageries instantanées. Faites-vous partie des personnes qui utilisent régulièrement des emojis dans leurs messages ? Connaissez-vous la véritable signification des émoticônes que vous envoyez ? Pouvez-vous décrypter une réponse envoyée par vos amis si elle contient des émojis ? Voici un récapitulatif de quelques émojis et de leurs significations.

Les émoticônes basiques constitués de signes typographiques

Des émoticônes rouge, jaunes, gris et blancs. Crédit : Kayocci

Certaines émoticônes sont simplement constituées de signes typographiques comme :), ;), ;-) ou encore ^^. Elles imitent les expressions faciales telles que le clin d’œil, les grimaces, l’étonnement, la surprise… Elles sont utilisées pour appuyer le sens des messages que l’on vient d’envoyer ou encore pour apporter de la légèreté à des propos plus ou moins durs.

Voici une liste des émoticônes les plus utilisées dans les messages : content, triste, fâché, très fâché, rire, rire énormément, indifférent, pleurer de joie, sceptique, pleurer, être étonné, grands yeux, bouche bée, envoyer un baiser, tirer la langue, s’endormir, ne plus parler, malade, visage neutre, a le cœur brisé… Découvrons quelques-unes d’entre elles avec leur signification.

^^

Visage souriant. Crédit : Alliya23

Cette émoticône est formée uniquement par deux accents circonflexes. Elle signifie que la personne qui l’a envoyé est heureuse ou contente. Les deux accents circonflexes peuvent être complétés par un trait ou un point pour former une bouche: ^_^ ou ^.^. Dans une conversation orale, cette émoticône peut être traduite par une personne qui esquisse un petit sourire au fil de la conversation.

:-P :P

Émoji tirer la langue. Crédit : Alok Vijayvargiya

Formée par deux points, un tiret et la lettre p, cette émoticône représente une personne qui tire la langue. La personne qui l’envoie se montre donc taquine envers son interlocuteur. Lorsqu’il est envoyé à la fin d’un message ou d’un commentaire, il peut indiquer qu’il s’agit d’une plaisanterie. Cet émoji ajoute une note de complicité entre les interlocuteurs.

:-O :0

Smiley étonnement. Crédit : Abdo Hamza

Cet émoji formé par deux points, un tiret et la lettre O représente l’étonnement. Il montre un visage surpris ou étonné. Il est ainsi utilisé après la connaissance d’une information surprenante ou déstabilisante. Il permet de substituer l’expression « waouh » utilisée à l’orale.

:-> :- )))

Smiley rire fun. Crédit : Ace2020

Formé par deux points, un tiret et un chevron, cet émoji permet de dire que l’on est en train de rire. Deux ou trois chevrons sont utilisés pour montrer un fou rire. Plus il y a de chevrons, plus vous insistez sur l’intensité de votre rire.

:-(

Smiley triste. Crédit : Vadym Kalitnyk

Formé par deux points, un trait et une parenthèse ouvrante, cet émoji peut exprimer un certain nombre d’émotions : la tristesse, la déception ou encore l’inquiétude. Il peut également exprimer la solitude, la blessure… Bref, il permet d’exprimer un éventail d’émotions négatives.

:!

Émoji sceptique. Crédit : Vadym Kalitnyk

Le smiley visage neutre est représenté par un des yeux ronds peu expressifs et un trait horizontal à la place de la bouche. Le visage n’affiche aucune émotion (pas de rire, ni colère, ni irritation), mais il se prête à différentes interprétations variant selon les contextes.

Il peut traduire l’ennui, l’indifférence ou encore l’impassibilité. Dans les jeux de poker, il représente le joueur qui cache son jeu en ne montrant aucune émotion. Le smiley neutre peut également traduire la déception ou encore la baisse de moral. Il permet de remplacer les expressions comme « bonjour l’ambiance », « ça ne me fait ni chaud ni froid »…

Les significations cachées des émojis

Aubergine et pêche. Crédit : Sudowoodo

Les émoticônes font désormais partie intégrante de notre mode de communication.

Selon une enquête menée par Slack, environ 75 % des personnes interrogées disent utiliser les émojis dans leurs échanges professionnels. 71 % affirment que les émojis sont un moyen de créer du lien ou de le renforcer avec ses collaborateurs. 63 % trouvent que l’utilisation des émojis facilite et rend les échanges professionnels plus agréables.

Si vous envoyez régulièrement des émojis à vos amis, votre famille, vos connaissances ou vos collègues de travail, veillez à envoyer le bon émoji. Il est ainsi important de connaître les sens des émoticônes, car certains renferment des messages subtils qui peuvent créer des malaises ou des malentendus. Par ailleurs, lorsqu’un tel émoji se marie avec un tel, le sens peut également changer complètement.

Il faudra vous mettre à jour régulièrement, car la liste des émojis ne cesse de grandir. Saviez-vous que les tout premiers émojis ont fait leur apparition dans les années 90 ? C’est Shigetaka Kurita qui les a inventés afin de communiquer plus rapidement. En effet, le nombre de caractères pour envoyer les SMS était limité à 250 à l’époque. Les 176 émojis créés par Shigetaka Kurita sont exposés dans un musée, le MoMa.

Les émojis ayant la cote, cela explique l’apparition de nouveaux émojis chaque année. Voici quelques émojis avec leur double signification.

L’émoji tête de mort

Tête de mort. Crédit : photosynthesis

La première signification de l’émoji tête de mort est la « mort », mais il peut également signifier « mort de rire ». Dans ce cas, il est employé pour dire qu’une situation est très drôle. Il peut également montrer l’absurdité d’une situation.

L’aubergine, la banane, la pêche et les cerises

Aubergine violette. Crédit : photosynthesis

L’aubergine, la banane, la pêche et la cerise sont des émojis à ne surtout pas envoyer à n’importe qui, surtout pas à ses parents, à son patron ou au mari d’une amie.

En effet, l’aubergine représente le sexe masculin, une envie ou une invitation à faire l’amour. Tout comme l’aubergine, la banane représente le sexe masculin. La pêche représente un fessier et les cerises une poitrine. Pour éviter les malentendus, mieux vaut écrire « aubergine » ou « banane » si vous souhaitez parler légumes et fruits à un homme ou une femme qui n’est pas votre partenaire.

Le taco

Un tacos mexicain. Crédit : Turqay Melikli

L’émoji taco représente un plat traditionnel mexicain. Il s’agit d’une galette de maïs croustillante garnie avec de la viande de bœuf, des feuilles de laitue, des légumes et d’une sauce piquante.

Cet émoji s’utilise généralement dans ce sens pour parler d’en-cas savoureux. Toutefois, dans un contexte plus subtil, lors d’une conversation coquine, il représente le sexe féminin. Attention, la combinaison maïs-taco ne renvoie pas à une liste d’aliments énumérés par votre interlocuteur, mais plutôt à un propos à connotation sexuelle.

Le visage rouge et chaud

Smiley visage pommette rouge. Crédit : PeterSnow

Cet émoji représentant un visage rouge et de grands yeux peut être utilisé pour montrer de fortes températures ou pour dire que l’on est embarrassé ou gêné. Il peut également s’employer pour draguer quelqu’un. L’interprétation dépend ainsi des échanges entre les interlocuteurs et des circonstances.

L’émoji cadeau

Émoji cadeau rouge avec ruban jaune. Crédit : Smashing Stocks

Attention, un message avec un émoji cadeau ne signifie pas toujours que quelqu’un vous envoie des cadeaux rêvés. Cet émoji est le symbole du présent que l’on offre à quelqu’un pour une occasion spéciale : Noël, anniversaire...

Au sens figuré, l’émoji cadeau renvoie à la notion de générosité, à un acte de bonté ou de bienveillance. Toutefois, cet émoji peut s’employer dans un sens ironique. La personne peut aussi vous envoyer un émoji cadeau pour dire que vous n’êtes pas un cadeau pour vos amis, que vous êtes insupportable à titre d’exemple.

Visage avec des yeux en forme de cœur

Visage avec yeux en cœur. Crédit : Vadym Kalitnyk

Ce visage avec des yeux représentés par des cœurs permet de dire que l’on est amoureux. L’émoji les yeux en cœur permet également de signifier à quel point on aime quelque chose: une photo, un livre, un calendrier de l’avent ou encore une fleur.

Bref, il sert à dire que l’on aime bien quelque chose. De ce fait, il n’est pas systématiquement utilisé pour déclarer son amour à quelqu’un.

Visage souriant

Émoji visage souriant. Crédit : Ivan Slobodianiuk

Le visage souriant permet de montrer un simple sourire amical et sympathique. Il peut être placé à la fin d’une phrase pour apporter une note amicale. Toutefois, ce visage souriant peut être utilisé par une personne de manière ironique. L’interprétation dépend de la relation entre les interlocuteurs, de la situation et du sujet de la conversation. Si un collègue vous envoie un visage souriant après que vous l’ayez corrigé sur une faute d’orthographe, cela n’est pas toujours un bon signe.

Le clown

Émoji clown. Crédit : koya79

L’émoji clown n’est pas utilisé par les jeunes générations pour dire qu’un clown vient de passer dans la rue ou qu’il y aura un clown à l’anniversaire de Jonathan. Il est notamment utilisé pour se moquer de quelqu’un ou de soi-même, tourner en dérision ou encore traiter une personne de ridicule ou de stupide.

Toutefois, dans certains cas, il est utilisé pour apporter un effet fun et comique dans les discussions ou pour plaisanter. Dans ce cas, il a à peu près la même signification que l’émoji tirant la langue tout en faisant un clin d’œil.

La signification des émojis selon les cultures

Des émojis variés. Crédit : Makalo86

Sachez que le même émoji peut avoir une signification différente dans le monde. Un émoji tout à fait innocent chez nous peut être une véritable insulte dans certains pays. De simples jeux de mots dans certains pays peuvent être de véritables insultes dans d’autres. Si vous avez des amis étrangers, mieux vaut bien vérifier le sens des émojis dans leur pays avant d’en envoyer.

Le smiley sourire

Smiley face. Crédit : Ace2020

L’émoji sourire est l’un des smileys les plus utilisés dans les conversations. Il montre un simple visage souriant et est considéré comme un visage innocent. Sachez qu’en Chine, ce visage est synonyme de méfiance, de mépris ou de fausseté. Veuillez y réfléchir à deux fois avant de l’envoyer à un ami chinois qui pourrait ne plus vous donner de nouvelles après votre conversation.

L’émoji applaudir

Des mains qui applaudissent. Crédit : aldo_nat

L’émoji applaudir est un signe envoyé à quelqu’un pour le féliciter ou lui montrer son soutien. En France, il peut également être utilisé de manière ironique. Connaissez-vous sa signification cachée en Chine ? La réponse ne vous viendrait jamais à l’esprit ! En Chine, cet émoji renvoie au fait de faire l’amour.

Le visage surmonté d’une auréole

Visage avec auréole sur la tête. Crédit : Vadym Kalitnyk

Le smiley avec une auréole sur la tête représente la prière, la bénédiction ou la sainteté chez les personnes croyantes, notamment en Amérique latine, aux États-Unis et dans la plupart des pays africains. En Chine, cet émoji signifie la mort. Attention à ne pas l’envoyer à un ami chinois qui pourrait le prendre comme une menace voilée.

L’émoji signe de la main

Signe de la main. Crédit : SpicyTruffel

Ce signe de la main est généralement utilisé pour dire bonjour ou au revoir, ou encore pour commencer une phrase afin d’avoir des nouvelles d’une personne. En Chine, sa signification est complètement différente. Il peut signifier une rupture amoureuse ou amicale. Il est utilisé par les personnes qui veulent mettre fin à une amitié, une relation amoureuse ou encore une collaboration.

L’émoji « OK de la main »

Un smiley faisant OK avec la main. Crédit : yayayoyo

Les plongeurs utilisent ce signe pour dire que tout est ok. Il a à peu près la même signification que le pouce levé pour dire « ok » ou « c’est bon ». Au Brésil, ce signe est l’équivalent d’un doigt d’honneur. Aux États-Unis, il est devenu un symbole de racisme, une nouvelle signification lorsque le signe a été utilisé par des suprémacistes blancs.

L’émoji en forme « V »

Émoji avec deux doigts levés. Crédit : Sisi Liu

Le signe avec les deux doigts levés au ciel pour former la lettre « V » était notamment connu pour son utilisation par les hippies pour signifier « peace and love ». En Angleterre, il permet de dire à quelqu’un qu’il « aille se faire foutre ».

L’émoji pouce levé

Pouce levé jaune. Crédit : Davyd Kopych

Dans la plupart des pays du monde, le pouce levé signifie « tout va bien » ou « c’est ok ». Dans les pays tels que l’Afghanistan, l’Iran et certaines régions d’Italie et de Grèce, le pouce levé suggère à l’interlocuteur « d’aller se faire mettre ». Mieux vaut donc s’abstenir de lever son pouce si l’on veut créer des liens sociaux avec des personnes qui vivent dans ces pays.

L’émoji pleurer de rire

Smiley pleurer de rire. Crédit : Abscent84

Cet émoji est la représentation de l’expression « pleurer de rire » dans de nombreux pays. En Chine, cet émoji signifie un sentiment de gêne.

L’émoji pile of poo

Émoji pile of poo. Crédit : AntonioSolano

Cet émoji permet de rapporter ce que l’on fait dans les toilettes. Au Japon, il peut faire référence à l’expression « Kin No Unko », signifiant littéralement « golden poop ». Le Kin No Unko peut signifier « bonne chance » ou « caca doré » selon l’intonation. Il peut être utilisé pour souhaiter du succès à l’interlocuteur.