Janice, de la série “Friends”, mène une carrière totalement différente en parallèle de son métier d'actrice à Hollywood

Interprète iconique du personnage de Janice dans la série “Friends”, Maggie Wheeler poursuit sa carrière d’actrice tout en développant une autre carrière, bien loin d’Hollywood, en parallèle.

Série culte des années 90 et 2000, Friends ne se réduit pas qu’à son casting des “six fantastiques” qui ont incarné Ross, Chandler, Joey, Monica, Rachel et Phoebe. La série était également appuyée par des seconds rôles qui ont marqué les téléspectateurs à l’instar du personnage de Janice, la petite-amie un peu trop enthousiaste de Chandler, avant que ce dernier ne trouve l’amour avec Monica.

Entre son « oh my God » à chaque fois qu’elle croisait l’un des personnages principaux et son rire insupportable mais drôle, Janice ne laissait personne indifférent. Cependant, Maggie Wheeler, l’interprète de Janice, est une personnalité très différente du personnage haut en couleur.

Après la série Friends, Maggie Wheeler est apparue dans quelques séries comme “The Parent Trap”, “Urgences”, “How I Met Your Mother” ou encore “Californication”. Elle a également joué dans des séries très appréciées des fans, comme « Tout le monde aime Raymond ».

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Cependant, Maggie Wheeler, 65 ans, mène depuis une carrière bien différente. Aujourd’hui, elle est chanteuse et chef de chœur à New York, au sein du Golden Bridge Community Choir. Sur son site web, on trouve des informations sur la carrière de Maggie, qu'il s'agisse de l'animation d'ateliers de chant, de ses différents singles et albums, ou encore de son livre pour enfants intitulé « Ebeneezer Finds a Reason ».

Sur son propre site, elle donne des détails sur sa chorale, les raisons qui la poussent à faire ce qu'elle fait et l'intérêt de cette initiative pour la communauté.

Un rôle dans le futur remake de La Famille Addams

On y apprend qu’elle « dirige depuis 17 ans la chorale intergénérationnelle Golden Bridge Community Choir, forte de 100 voix, à Hollywood, et qu’au cours des dernières années, elle a poursuivi l’activité de la chorale en ligne en produisant des concerts virtuels et des vidéos, tout en animant le rassemblement communautaire hebdomadaire en ligne « Together In Song », qui rassemble plus de 4 000 personnes du monde entier pour partager le pouvoir apaisant du chant ».

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L’article précise :

« Elle est convaincue que la création de chants, d’harmonies et de rythmes permet de former des communautés et que les participants en tirent inspiration, énergie et se sentent liés les uns aux autres. »

D’après sa page « À propos », Maggie se rend également « dans des centres de retraite, des universités, des communautés et des écoles pour animer son atelier vocal a cappella intitulé “Singing In The Stream” », qui, selon la description, offre « une expérience unique consistant à créer de la musique du monde entier à plusieurs voix, sans recourir à des partitions ».

Non seulement elle fait tout cela, mais elle « enseigne également selon la tradition orale, d’une manière dynamique qui permet aux chanteurs de tous niveaux, y compris les débutants, de réaliser de grandes choses ».

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Maggie a vraiment une vie bien remplie ! Même si elle prend désormais une nouvelle direction dans sa vie en dehors de ses engagements d’actrice, cela ne signifie pas pour autant qu’elle ait complètement arrêté.

En effet, vous serez peut-être ravis d’apprendre qu’elle fera partie du casting du remake de *La Famille Addams*, dont la sortie est prévue en octobre. Pour ce rôle, elle prêtera sa voix à Trudy Pickering et travaillera aux côtés d’autres célébrités telles que Charlize Theron, Chloë Grace Moretz et Finn Wolfhard.