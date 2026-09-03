Une série documentaire sur Matthew Perry, décédé il y a 3 ans, va sortir sur Netflix

Matthew Perry, l’interprète inoubliable de Chandler dans “Friends”, va être au coeur d’une série documentaire Netflix, diffusée trois ans après sa mort.

Matthew Perry était connu pour être l’une des stars de la série “Friends”, dans laquelle il incarnait Chandler Bing. Malheureusement, il est décédé le 28 octobre 2023, à l’âge de 54 ans, à la suite d’une overdose de kétamine. Après son décès, le médecin qui lui fournissait de la kétamine a été condamné à 30 mois de prison.

Crédit photo : Friends

Trois ans après sa disparition, Matthew Perry va faire l’objet d’une série documentaire diffusée sur Netflix. Intitulée “The One About Matthew Perry”, en référence au titre de l’un des épisodes de “Friends”, elle sera composée de trois épisodes, selon une annonce faite par Netflix le mardi 1er septembre.

Des archives inédites

La série va retracer la vie de l’acteur, de son rôle inoubliable dans “Friends” à ses combats contre ses addictions.

“Cette série retracera son parcours, de jeune étoile montante de la comédie à l’homme que le monde continue d’aimer comme son Friend préféré. Nous verrons des détails inédits et sincères sur ses difficultés personnelles, rendant hommage à l’héritage d’honnêteté et d’engagement qu’il nous laisse”, décrit Netflix dans un communiqué diffusé par Variety.

Crédit photo : AP

La soeur de l’acteur, Mia Perry Bowick, va faire une apparition dans le programme puisqu’elle va prêter sa voix à la série et présenter des photos et des vidéos inédites de l’acteur, issues d’archives familiales.

“Il m’a fallu du temps avant de me sentir prête à partager ces souvenirs et à raconter ce que cela signifiait d’aimer Matthew malgré toute la complexité de sa vie. Je veux qu’il soit perçu comme une personne à part entière, et pas seulement comme Chandler ou comme quelqu’un qui souffrait d’une addiction”, a-t-elle confié.

La suite après cette vidéo

Des acteurs de “Friends” dans la série ?

Le documentaire intégrera également “des témoignages intimes de sa famille et de ses proches” ainsi que “ses meilleurs amis de longue date et ses collaborateurs artistiques”. Pour le moment, on ne sait pas si d’autres acteurs de “Friends” seront présents pour lui rendre hommage.

La série sera diffusée sur Netflix à partir du mardi 27 octobre 2026, soit un jour avant le troisième anniversaire de la mort de l’acteur.