“Je suis arrivé au bout” : Gims annonce la fin définitive de ses tournées

Après avoir remporté le prix d’artiste masculin de l’année aux Victoires de la musique, Gims a annoncé qu’il ne ferait plus de tournée, estimant qu’il est “arrivé au bout”.

La 40ème cérémonie des Victoires de la musique s’est tenue ce vendredi 14 février. Présent lors de l’événement, Gims a été sacré artiste masculin de l’année. Mais quand il est monté sur scène, il a fait une annonce choc : l’artiste a décidé d’arrêter les tournées. Bien qu’il fasse partie du top 10 des artistes les plus écoutés de France en 2024, Gims semble avoir pris sa décision.

Crédit photo : @gims / Instagram

Tout au long de sa carrière, Gims a sorti 34 tubes, mais aussi des chansons plus étonnantes comme ce morceau créé pour répondre à une polémique. Finalement, après plus de 20 ans sur scène, le chanteur a affirmé que la tournée qu’il assure actuellement serait la dernière. Le nom de cette tournée, intitulée “Le Dernier tour”, avait déjà mis la puce à l’oreille aux fans. Désormais, la situation est claire.

“Je pense que c’est ma dernière tournée. J’ai connu des grands succès, mais aussi des bas, on n’a pas toujours été aussi fort que maintenant. C’est important que chacun traverse son désert et se remette en question pour renaître de ses cendres. En tant qu’artiste, on cherche à chaque fois à se réinventer. On pense avoir le tube et ce n’est pas le cas. Parfois peut-être que notre temps est passé, qu’on a envie de baisser les bras; Ce métier est difficile et dépend des autres”, a-t-il confié, selon des propos recueillis par BFMTV.