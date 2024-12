Arrêtez tout ! Will Smith va donner son premier concert en France cet été

Avis aux fans de Will Smith : la superstar américaine est de retour à ses premiers amours et annonce son premier concert en France.

Après de longues années d’absence loin de la scène musicale, Will Smith est de retour. Pour son come-back, l’acteur et rappeur américian de 56 ans a jeté son dévolu sur la France.

À l’occasion du Positiv Festival, le Prince de Bel-Air se produira au sein du théâtre antique d’Orange, le 31 juillet prochain. Une grande première pour la star, qui n’avait jamais donné de concert dans l’Hexagone. De quoi ravir les fans français de la première heure.

«J’ai eu l’information que Will Smith se remettait à la chanson, qu’il avait besoin et envie de revenir sur scène. Et nous, on voulait surprendre les festivaliers», a indiqué Julien Gaona, directeur du festival, auprès de nos confrères de France 3.

À noter que les billets sont en vente depuis ce mercredi 4 décembre. Rendez-vous sur ce lien pour réserver votre place.

Will Smith : un chanteur à succès

Connu pour sa carrière prolifique au cinéma, Will Smith s’est d’abord fait connaître en tant que chanteur dans les années 80. Au total, le papa de Jaden et Willow Smith compte à son actif quatre albums et un Grammy Award décroché en 1988.

«Men in Black», «Gettin’Jiggy With It», «Miami»… L’artiste a enchaîné les tubes à succès avant de se tourner définitivement vers le grand écran.

Il y a deux ans, l’interprète de «Men in Black» s’est retrouvé au cœur d’une énorme polémique après avoir giflé violemment Chris Rock en pleine cérémonie des Oscars. Un geste qui lui a valu d’être exclu d’Hollywood.

Alors que l’on pensait sa carrière terminée, Will Smith continue de cartonner au box-office. Comme nous le précisons dans cet article, son dernier film, «Bad Boys : Ride or Die» a été un succès dans les salles obscures.

Cet été, l’acteur oscarisé a retrouvé ses premiers amours en sortant son premier morceau de rap en sept ans, intitulé «You Can Make It». Selon les informations de Variety, Will Smith travaillerait sur un nouvel album.