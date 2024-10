« C'est un garçon exceptionnel » : Cyril Hanouna se confie sur Slimane, accusé d'agression sexuelle

Ce 29 octobre 2024 a été marqué par une nouvelle : le chanteur Slimane est accusé d’agression sexuelle. Cyril Hanouna a réagi à cette accusation.

Coup dur pour le chanteur Slimane. La star, pour l’instant présumée innocente, est visée par une plainte de harcèlement sexuel ce 29 octobre 2024 envers un technicien de son équipe pour sa tournée Cupidon. Comme le rapporte Le Parisien, les faits se seraient déroulés dans la nuit du 17 au 18 décembre 2023, lors d’une fête organisée par la production, pour marquer une pause dans la tournée.

Selon les informations du Parisien, qui a relayé les détails du plaignant, Slimane l’aurait “bloqué contre un mur" afin de "lui imposer une étreinte". Le chanteur lui aurait expliqué qu’il avait envie d’avoir une relation sexuelle avec lui. Le plaignant affirme qu’il n’est pas intéressé : “qu’il est hétérosexuel et marié, mais le chanteur insiste et l’entraîne dans sa loge". Quelques minutes plus tard, l’artiste lui aurait envoyé durant deux heures et demie une multitude de messages et de vidéos à caractère sexuel.



Crédit : Instagram @Slimane

Cyril Hanouna réagit à l’accusation

L’animateur Cyril Hanouna, étonné par ces révélations, en a parlé avec ses chroniqueurs dans l’émission, Touche pas à mon poste, de ce 29 octobre dernier. Il a déclaré : “Si je peux me permettre, l’entourage de Slimane a été contacté et ils n’avaient pas eu connaissance de cette plainte”.

Crédit : TPMP

Avant d’ajouter : “Sachez que Slimane, et je le dis, a une réputation exceptionnelle dans le métier. Je préfère le dire parce qu’il y a cette version aussi. Tout le monde dit que c’est un garçon exceptionnel. [...] On n’avait jamais entendu d’histoire concernant Slimane”. Il a ensuite conclu : "Ça nous a d’autant plus interpellés. On tombe des nues d’apprendre cette affaire. Mais la justice va faire son travail”. De son côté, l'artiste Slimane, toujours en tournée, ne s’est pas exprimé sur ces accusations. À suivre…