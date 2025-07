Jul apporte son soutien aux pompiers et aux Marseillais victimes du violent incendie

Un important incendie s’est déclaré ce mardi 8 juillet aux Pennes-Mirabeau, près de Marseille. Face à ce drame, le rappeur Jul a tenu à apporter son soutien aux pompiers et aux habitants.

Mardi 8 juillet, un violent incendie s’est déclaré aux Pennes-Mirabeau, près de Marseille. Une voiture se serait enflammée en roulant sur l’autoroute A55. Attisé par la sécheresse et le mistral, le feu a parcouru 750 hectares et une épaisse fumée noire a envahi Marseille, comme le montrent ces images impressionnantes.

Crédit photo : @VigipreventionM / X

Près de 800 pompiers ont été mobilisés et après 24 heures de lutte, l’incendie est actuellement stoppé. Cependant, il a fait de gros dégâts, notamment sur les hauteurs de l’Estaque, le quartier au nord de Marseille. Selon des chiffres du Huffington Post, 70 maisons ont été touchées et 10 totalement détruites. Des voitures ont été calcinées et certains habitants ont dû être évacués.

Jul réagit à l’incendie

Face à ce drame, le rappeur Jul, originaire de Marseille, a tenu à apporter son soutien aux pompiers et aux habitants.

“Force à tous les pompiers de Marseille et à toutes les personnes qui vivent cette horreur. Faites attention à vous”, a écrit le rappeur dans un message publié sur son compte Instagram.

Crédit photo : @juldetp / Instagram

Cette publication était la bienvenue et le SDIS 13, les pompiers de Marseille, a tenu à y répondre avec un émoji pour remercier le rappeur. Au total, une quarantaine de personnes ont été prises en charge par les secours à cause des fumées, ainsi que 28 pompiers et 26 policiers. Aucune victime humaine n’a été signalée.