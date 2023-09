Cette vidéo de Dwayne Johnson et Oprah Winfrey après les incendies de Hawaï fait enrager les internautes

L’île de Maui a été ravagée par les terribles incendies du mois d’août. Désormais, l’heure est à la reconstruction afin d’aider à reloger les sinistrés. Dans ce contexte, deux des plus grandes personnalités américaines ont lancé un appel aux dons qui est très mal passé auprès des internautes.

Les incendies qui ont fait plus de 100 morts à Maui, Hawaï, ont été stoppés par les pompiers. Les différentes associations et les autorités s’appliquent maintenant à venir en aide aux sinistrés. Des personnalités comme Dolly Parton, réputée pour ses actions philanthropiques, ont fait d’importants dons pour aider les personnes dans le besoin.

Des actions qui ont inspiré l’ancienne star de télévision américaine Oprah Winfrey et l’acteur Dwayne Johnson. Le 31 août dernier, le duo publiait une vidéo conjointement sur Instagram et TikTok où il apparait ensemble à Hawaï.

Dans cette vidéo, Oprah Winfrey et Dwayne Johnson s’adressent aux internautes et annoncent la création du People's Fund of Maui, un fond qui vient en aide financièrement aux victimes des incendies. Le duo indique être sceptique quant au devenir de l’argent envoyé à certaines associations. Il a alors créé ce fond de donation où l’argent arrive directement aux résidents locaux dans le besoin. Mais le message n’est pas du tout passé chez les internautes…

Les internautes furieux contre l’appel aux dons d’Oprah Winfrey et Dwayne Johnson

Dans la légende de leur vidéo, Oprah Winfrey et Dwayne Johnson redirigent les internautes vers un lien sur lequel effectuer un don financier. Les dons doivent permettre aux résidents de « recevoir 1 200 $ par mois pour les aider à traverser cette période de rétablissement ».

« Nous sommes honorés de lancer cette campagne avec 10 millions de dollars et de demander votre aide pour faire un don à ceux qui ont perdu leur maison. Nous vous remercions par avance pour votre contribution », conclut le message.

La publication a reçu plus de 60 000 commentaires d’internautes furieux contre l’appel des deux stars. Beaucoup d’entre eux reprochent à de riches célébrités de faire appel à des travailleurs ordinaires pour faire des dons. Un internaute n’a pas hésité, comme tant d’autres, à charger le duo : « Il n’y a aucun calcul à faire cette fois-ci. Vous avez littéralement tellement d'argent…. Vous pouvez en faire don et le récupérer dans un délai d'un an ». Le commentaire a recueilli plus de 10 000 ‘j’aime’. Même son de cloche sur TikTok où les internautes ont partagé des sentiments similaires.

« Je soutiens Maui et la cause. Mais pourquoi nous demandez-vous à nous, gens ordinaires, qui vivons de petits salaires ? Nous avons déjà du mal à subvenir à nos besoins alimentaires. Qui nous aide ? », écrit un internaute. D’autres ont suggéré au duo de faire appel à leurs amies célébrités ou de fouiller dans leurs propres poches.

Selon le magazine Forbes, Oprah Winfrey possède un capital de 2,5 milliards de dollars et 13 résidences à Hawaï. Dwayne Johnson est l’acteur le mieux payé au monde et sa fortune s’élève à 270 millions de dollars. Aucune des deux stars n’a réagi à ces critiques.