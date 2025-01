Paris Hilton « le cœur brisé » en voyant sa maison partir en flammes en direct, elle livre un message touchant

Ce 8 janvier 2025, Paris Hilton a partagé un touchant message sur les réseaux sociaux en voyant sa maison brûler en direct. On vous en dit plus.

Coup dur pour les stars. Non pas parce qu’elles n’ont pas reçu le dernier "Golden Globes" de l'année, lors de la 82ᵉ cérémonie qui se déroulait à Hollywood le 5 janvier dernier, mais bien parce que leurs maisons sont en proie aux flammes.

Depuis ce 7 janvier 2025, le sud de la Californie est envahi par des incendies dévastateurs. Le premier incendie de forêt s’est déclaré dans une zone très connue des stars : Pacific Palisades, un quartier résidentiel et huppé, prisé par les célébrités hollywoodiennes qui assure une vue d’exception sur le littoral californien. Les incendies se sont répandus si rapidement qu’ils ont détruits de nombreuses villas de stars, notamment celle de Paris Hilton, qui a vu sa maison de bord de mer de Malibu prendre feu, en direct, à la télévision.



Crédit : TMZ

Paris Hilton voit sa maison brûler

Comme le rapporte TMZ, la maison de plage de la star aurait été rapidement emportée par les flammes et serait désormais réduite en cendres. Sur la plateforme X, la maman de deux enfants a confié sa tristesse :

“Je suis assise avec ma famille, je regarde les nouvelles et je vois notre maison de Malibu brûler en direct à la télévision. C’est quelque chose que personne ne devrait jamais avoir à vivre”



Crédit : X

Elle a ajouté :

“Cette maison est l’endroit où nous avons construit tant de précieux souvenirs. C’est là que Phoenix a fait ses premiers pas et où nous avons rêvé de construire une vie de souvenirs avec Londres.”

La star américaine a rappelé aux habitants de la région qu’il fallait rester en sécurité :

“Bien que la perte soit accablante, je suis reconnaissante que ma famille soit en sécurité, estime Paris Hilton avant de lancer un appel. S’il vous plaît, tout le monde, restez en sécurité et respectez les ordres d’évacuation.”

Crédit : Instagram @Parishilton

Ces stars qui ont perdu leur maison

D’autres stars ont perdu leur maison, notamment l’actrice de Gossip Girl, Leighton Meester et son mari, Adam Brody. C’est leur villa principale, dans laquelle ils résident avec leurs deux enfants, qui a été réduite en cendres dans le quartier de Pacific Palisades. L’actrice Anna Faris, star de Scary Movie, a également perdu sa maison où elle résidait avec ses enfants.

Au total, ce sont près de 80 000 habitants qui ont été évacués et déjà plus de 1500 villas et infrastructures détruites. Les feux ne sont pas encore maîtrisés, malgré le travail acharné des pompiers. Reste à savoir si les assurances vont réussir à prendre le relai et à dédommager tous les sinistrés. À suivre...