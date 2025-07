L'acteur Malcolm Jamal-Warner, star de la série « Cosby Show », est mort noyé à 54 ans

Malcolm-Jamal Warner, l'inoubliable Théo Huxtable de la série « Cosby Show », est décédé.

Le monde du petit écran est en deuil. L’acteur américain Malcolm-Jamal Warner est mort ce dimanche 20 juillet 2025, à l’âge de 54 ans.

Le comédien, qui s’est fait connaître dans la sitcom « Cosby Show » entre 1984 et 1992, a perdu la vie par noyade, alors qu'il passait ses vacances au Costa Rica.

Crédit Photo : Al Levine / NBCUniversal

Selon le rapport de la police judiciaire costaricaine, la star hollywoodienne est décédée « par asphyxie ». L’incident est survenu sur la plage de Coles de Cahuita, dans le sud-est du pays.

D’après les autorités, Malcolm-Jamal Warner nageait dans l’océan lorsqu’il a été emporté au large par un fort courant.

Témoins de la scène, des passants ont tenté de lui porter secours. Ces derniers ont réussi à le ramener sur la terre ferme, où la victime a reçu les premiers soins, sans succès. Malcolm-Jamal Warner a été déclaré mort sur place par la Croix-Rouge costaricienne.

Une pluie d’hommages

Malcolm-Jamal Warner était un visage bien connu des spectateurs américains grâce à son rôle de Theodore Huxtable dans la série culte « Cosby Show ». Son interprétation lui avait notamment valu d'être nommé aux Emmy Awards.

Après l’arrêt de la série, il a continué sa carrière à la télévision. Il est apparu dans plusieurs shows télévisés, comme « Malcolm & Eddie », « Reed Between the Line », « Sons of Anarchy », ou plus récemment « The Resident ».

Crédit Photo : Fox

Depuis l’annonce de sa disparition, les hommages se multiplient sur les réseaux sociaux.

« Repose en paix King. Mon grand petit frère », a écrit l'humoriste Eddie Griffin sur sa page Instagram.

« Je suis profondément attristée d’apprendre le décès prématuré de Malcolm-Jamal Warner », a indiqué de son côté l’actrice Marlee Matlin.

Crédit Photo : Getty Images

« J'ai le cœur brisé d'apprendre le décès de Malcolm-Jamal Warner. Travailler à ses côtés sur The Resident a été un honneur. Il apportait tant de profondeur, de chaleur et de sagesse à chaque scène et à chaque conversation. L'un des plus gentils du métier. Repose en paix, mon frère », a commenté l’acteur Morris Chestnut.

Malcolm-Jamal Warner laisse derrière lui une petite fille de huit ans.