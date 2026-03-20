L'acteur américain Chuck Norris est décédé à l'âge de 86 ans

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L'acteur américain Chuck Norris, décédé à l'âge de 86 ans

L'acteur américain Chuck Norris est mort.

Il était l'une des figures majeures du cinéma d'action américain, mais aussi un champion d'arts martiaux reconnu.

L'acteur Chuck Norris, célèbre notamment pour son rôle dans la série "Walker Texas Ranger", est décédé ce vendredi 10 mars, à l'âge de 86 ans, au lendemain d'une hospitalisation d'urgence à Hawaï.

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Chuck Norris est mort à 86 ans

C'est sa famille qui vient d'annoncer la triste nouvelle sur son compte Facebook officiel.

« C'est avec le cœur lourd que notre famille partage le décès soudain de notre bien-aimé Chuck Norris hier matin. Bien que nous aimerions garder les circonstances privées, sachez qu'il était entouré par sa famille et qu'il était en paix. Pour le monde, il était un artiste martial, acteur et un symbole de force.Pour nous, il était un mari dévoué, un père et un grand-père aimants, un frère incroyable, et le cœur de notre famille. Il a vécu sa vie avec foi, un but et un engagement indéfectible envers les gens qu'il aimait. Par son travail, sa discipline et sa gentillesse, il a inspiré des millions de personnes dans le monde et a laissé un impact durable sur tant de vies », peut-on lire ainsi sur la publication.

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Au sujet de l'auteur :

Évoluant dans la presse web depuis l’époque où celle-ci n’en était encore qu’à ses balbutiements, Mathieu est un journaliste autodidacte et l’un de nos principaux rédacteurs. Naviguant entre les news généralistes et les contenus plus décalés, sa plume s’efforce d’innover dans la forme sans jamais sacrifier le fond. Au-delà de l’actualité, son travail s’intéresse autant à l’histoire qu’aux questions environnementales et témoigne d’une certaine sensibilité à la cause animale.

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