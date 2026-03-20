L'acteur Chuck Norris, 86 ans, a été hospitalisé en urgence à Hawaï

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L'acteur Chuck Norris

L’acteur américain Chuck Norris, 86 ans, a été transporté d’urgence à l’hôpital à Hawaï après un problème de santé.

Ce n’est pas Chuck Norris qui a été transporté à l’hôpital. C’est l’hôpital qui a été transporté par Chuck Norris !

Voilà le genre de blagues largement répandues sur Internet autour de la figure de l’interprète de Walker : Texas Ranger, source inépuisable de « Chuck Norris facts ».

Cette fois, cependant, l’acteur a bel et bien dû se rendre dans un centre hospitalier pour un problème de santé.

Chuck Norris Crédit Photo : Chuck Norris / Instagram

Chuck Norris admis à l’hôpital

Selon TMZ, Chuck Norris a été hospitalisé à la suite d’une urgence médicale sur l’île de Kauai, à Hawaï.

La star américaine aurait été victime d’un malaise, survenu « au cours des dernières 24 heures ». Pour l’instant, la nature exacte de son problème de santé reste inconnue.

Chuck Norris Crédit Photo : Chuck Norris / Instagram

Que les fans de l’« homme invincible » se rassurent ! D’après le tabloïd, le comédien serait dans un état stable et conserverait sa « bonne humeur ».

La star de Walker : Texas Ranger a soufflé ses 86 bougies

Cet incident survient peu de temps après le 86e anniversaire de Chuck Norris, le 10 mars dernier. Pour l’occasion, l’expert en arts martiaux a montré qu’il était toujours en excellente forme physique.

La suite après cette vidéo

Le comédien a ainsi publié une vidéo dans laquelle il s’entraîne à la boxe avec un partenaire.

Voir cette publication sur Instagram

Une publication partagée par Chuck Norris (@chucknorris)

La publication est accompagnée du message suivant :

«Je ne vieillis pas. Je passe au niveau supérieur. J'ai 86 ans aujourd'hui ! Rien de tel qu'un peu d'activité ludique par une journée ensoleillée pour se sentir jeune », a-t-il écrit.

Avant d’ajouter :

« Je suis reconnaissant d'avoir une année de plus, d'être en bonne santé et d'avoir la chance de continuer à faire ce que j'aime. Merci à vous tous d'être les meilleurs fans du monde. Votre soutien au fil des ans a compté pour moi plus que vous ne le saurez jamais. Que Dieu vous bénisse » .

Un soutien qui dure depuis plus de 60 ans, et qui n’a cessé de grandir, Chuck Norris étant devenu champion du monde de karaté, avant d’affronter Bruce Lee au cinéma dans le culte La Fureur du dragon.

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Au sujet de l'auteur :

Rédactrice web passionnée avec 5 ans d'expérience et plus de 1850 articles à son actif, Jenna Barabinot assure pour Demotivateur le suivi de l'actualité Entertainment, des célébrités et des faits de société. Véritable experte de la thématique canine et de la cause animale, elle allie une plume rigoureuse à un storytelling engagé. Sa polyvalence lui permet de décrypter les tendances de la culture pop tout en traitant avec humanité les sujets de société qui font l'actualité.

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