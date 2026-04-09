Malcolm : pourquoi l'acteur qui joue Dewey a refusé «une montagne d'argent» pour revenir dans la série

On sait enfin pourquoi Erik Per Sullivan ne sera pas de retour dans la suite de Malcolm et ce, malgré une alléchante proposition financière.

Malcolm : un retour sans l'un de ses acteurs fétiches

L'attente est presque terminée. Un an après avoir été annoncé et vingt ans après son ultime épisode, le retour de la série Malcolm s'apprête à se concrétiser sur nos écrans. Les fans de la première heure retrouveront ainsi Malcolm, Loïs, Hal, Reese, Francis, Dewey et les autres pour quatre épisodes spéciaux intitulés Malcolm : Rien n'a changé.

Si on retrouvera la grande majorité des acteurs de la série originelle, un changement au casting devrait beaucoup faire parler : celui de Dewey. En effet, on sait depuis un moment que l'acteur Erik Per Sullivan ne sera pas de la partie. Pour cette mini-série, il est donc remplacé par Caleb Ellsworth-Clark. Pourtant, les producteurs ont bien tenté de le faire revenir, en vain, et pas faute d'avoir mis le paquet sur la table.

Erik Per Sullivan ne veut plus jouer la comédie

Crédit photo : Disney+

La dernière apparition publique d'Erik Per Sullivan, aperçu pour la première fois depuis 15 ans, avait déjà surpris les fans. L'ancien acteur mène désormais une vie bien loin des plateaux d'Hollywood, à Boston. Il semble heureux et ne songe pas une seconde à revenir à la comédie.

Dans un entretien accordé à The Guardian, Jane Kaczmarek, qui jouait sa mère dans Malcolm, a évoqué l'absence d'Erik Per Sullivan : « Ils lui ont offert des sommes astronomiques pour qu'il revienne, et il a simplement dit : "Non merci". » Une montagne d'argent qui n'a donc pas suffi à changer d'avis à celui qui incarnait le petit génie de la famille. Même Bryan Cranston, son père fictif, a tenté de le convaincre de revenir pour les quatre épisodes, sans ssuccès :

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« J'ai parlé à Erik et je lui ai dit : "Hé, on a récupéré la série ! Elle va revenir." Il a répondu : "Oh, c'est fantastique !" Et j'ai dit : "Ouais, alors on a hâte de te revoir." Il a répondu : "Oh non, non, je ne veux pas le faire. Mais c'est fantastique" », a déclaré Bryan Cranston à Entertainment Weekly.

Les sommes astronomiques n'y feront rien : Erik Per Sullivan ne reviendra pas dans la peau de Dewey. Bryan Cranston a expliqué que l'ancien enfant star poursuit ses études à l'université d'Harvard et qu'il est passé à autre chose depuis longtemps. Sa réponse à l'invitation de son père fictif résume parfaitement sa position : « Ça ne m'intéresse pas du tout. » Un refus clair, assumé, sans animosité apparente.

Il faut dire que l'acteur avait pratiquement disparu des radars dès la fin de la série en 2006. Contrairement à Frankie Muniz, qui a tenté plusieurs retours sous les projecteurs, ou à Bryan Cranston, devenu une légende du petit écran grâce à Breaking Bad, Erik Per Sullivan a choisi une trajectoire radicalement différente, loin du milieu. Une décision rare dans l'univers hollywoodien, où les retours nostalgiques sont souvent perçus comme une opportunité en or.

Frankie Muniz, son frère dans la série, avait d'ailleurs confié à la chaîne Youtube Malcolm France qu'Erik Per Sullivan « fait plein de choses différentes ces derniers temps. » Tout, sauf de la comédie, on dirait. C'est donc Caleb Ellsworth-Clark qui héritera du rôle sensible de Dewey le temps de cette nouvelle aventure. Un sacré défi pour un personnage aussi attachant.

Malcolm : Rien n'a changé est disponible depuis le 10 avril sur Disney+.