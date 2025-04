La vraie cause de la mort de Michelle Trachtenberg à 39 ans enfin révélée

Le 26 février 2025, l’actrice Michelle Trachtenberg perdait la vie dans des circonstances mystérieuses. On connait désormais les circonstances de sa mort.

Qu’est-il arrivé à Michelle Trachtenberg ? Souvenez-vous, il y a quelques semaines, on apprenait avec stupeur la disparition de l’actrice culte, vue notamment dans la série Gossip Girl, en 2011, aux côtés de Blake Lively et Leighton Meester, mais aussi dans Buffy contre les Vampires.

Âgée de seulement 39 ans lors de son décès, les causes de sa mort n’avaient pas été révélées. Néanmoins, la piste accidentelle ou meurtrière avait été écartée. Pour rappel des faits, c'est la mère de l'actrice qui l'avait retrouvée inconsciente et inerte dans son appartement de New York, au cœur de Manhattan. Alors que la famille de la star se murait dans le silence et avait refusé l’autopsie pour des raisons religieuses, des spéculations concernant la consommation de drogue s’invitaient sur les réseaux sociaux. Pourtant, Michelle Trachtenberg était loin d’être addict à toute forme de drogue.



Disparition de Michelle Trachtenberg : le voile levé sur les circonstances de sa mort

Ce 17 avril 2025, le magazine People a dévoilé les vraies raisons du décès de l’actrice. On a désormais la confirmation, via des tests toxicologiques, que Michelle Trachtenberg a perdu la vie des suites de complications liées au diabète. La cause du décès a donc été considérée comme naturelle. En février dernier, ce sont les représentants de l’actrice qui avaient annoncé la terrible nouvelle dans un communiqué de presse :

“C'est avec une immense tristesse que nous annonçons le décès de Michelle Trachtenberg. La famille souhaite que le silence soit respecté. Nous n'avons pas d'autres détails pour le moment.”



Suite à cette annonce, Blake Lively avait partagé un touchant message sur ses réseaux sociaux :

"Tout ce qu'elle a fait, elle l'a fait à 200 pour cent. Elle riait à gorge déployée à la blague de quelqu'un, elle affrontait l'autorité de front lorsqu'elle sentait que quelque chose n'allait pas, elle se souciait profondément de son travail, elle était fière de faire partie de cette communauté et de cette industrie aussi douloureuse que cela puisse être parfois, elle était farouchement loyale envers ses amis et courageuse pour ceux qu'elle aimait, elle était grande et audacieuse et distinctement elle-même.”

Une chose est sûre : celle qui a incarné le rôle de Georgina Sparks dans Gossip Girl aura marqué les esprits…